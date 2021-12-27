عبدالعزيز الفضلي

دشن طلبة الصف الثامن والتاسع في المرحلة المتوسطة اختباراتهم اليوم للفترة الدراسية الاولى للعام الدراسي 2021 / 2022 بعدما سبقوهم زملاؤهم طلبة الصف السادس والسابع امس وانطلقت الامتحانات وسط اجراءات صحية آمنة وفرتها وزارة التربية بالتعاون والتنسيق مع المناطق التعليمية والادارات المدرسية التي قامت بدورها على اكمل وجه، حيث قام الطلبة بتأدية امتحاناتهم حسب الوقت المحدد ووفقاً للاشتراطات الصحية والتباعد الآمن.



هذا، وسيؤدي طلبة الصفين العاشر والحادي عشر في المرحلة الثانوية اختباراتهم اعتباراً من بعد غد الاربعاء.