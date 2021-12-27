آلاء خليفة

طالب عضو الهيئة الإدارية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع المملكة المتحدة علي أحمد رجب المكتب الثقافي الكويتي في لندن بالتنسيق السريع مع المعاهد والجامعات البريطانية ودائرة الهجرة بخصوص تحويل الدراسة "أونلاين" وإعفاء الطلبة من الحضور في الجامعات والمعاهد حفاظاً على سلامتهم من متحور "أوميكرون" بعد انتشاره في المملكة المتحدة.

وبين رجب، في تصريح خاص لـ"الأنباء"، أن الاتحاد خاطب رئيس المكتب، بعد متابعة الأوضاع الصحية في المملكة المتحدة وانتشار المتحور الجديد، وتصريحات وزارة الصحة البريطانية بخصوص ارتفاع حالات الإصابة بين المواطنين وتأهب الحكومة لاتخاذ تدابير احترازية جديدة لفرض مزيد من الإجراءات والقيود لمواجهة تفشي الوباء ، وبالإضافة إلى قرارات مجلس الوزراء الكويتي الأخيرة بشأن الجرعة الثالثة وربطها كشرط أساسي للسفر مما قد يؤدي الى تعطيل الطلبة من العودة الى المملكة المتحدة لإجراء اختباراتهم بعد إجازة نهاية السنة.

وأكد رجب أن صحة الطلبة الكويتيين وسلامتهم أهم من كل شيء، وليست مجالاً للمساومة أو التأخير خصوصاً مع ازدياد أعداد الإصابات في مختلف مناطق المملكة المتحدة واعتبار المملكة المتحدة دولة موبوءة ، وتوقع فرض إجراءات احترازية.