في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات، أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تنفيذ جولة ميدانية لمفتشي فريق الطوارئ بمنطقة غرب أبو فطيرة الحرفية على جميع الأنشطة التجارية بالمحلات والأسواق الموازية للتأكد من التزام المحلات بلوائح ونظم البلدية إلى جانب التأكد من التزامهم باتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية لتحقيق المناعة المجتمعية، فضلا عن رصد مخالفات البناء.

وفي هذا السياق، قال رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ناصر الهاجري، إن الجولة الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي على الأنشطة التجارية بالمحلات والأسواق الموازية أسفرت عن تحرير 7 مخالفات، فضلا عن توجيه 3 إنذارات بناء.



وأشار الهاجري إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين للاشتراطات الصحية وأنظمة ولوائح البلدية من قبل مفتشي الفريق الرقابي.