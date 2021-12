دبي: بالتزامن مع قرب نهاية العام 2021، يستعد تطبيق HUAWEI Music، المنصة الترفيهية الخالية من الإعلانات، لاستقبال العام الجديد بطابع مختلف، وذلك من خلال طرح قائمة تشغيل تضم أفضل الأغاني الأكثر استماعاً للعام 2021.



وتضم قائمة الأغاني الخمس المختارة مزيجاً من الأغاني العربية والإنجليزية، وستكون متوافرة على كل أجهزة هواوي.



كان 2021 عاماً مليئاً بالأمل بالنسبة لقطاع الموسيقى، حيث اكتسبت الأغاني خلاله معنى جديداً في حياة الناس، فقد شهدت عادات الاستماع إلى الموسيقى تحولاً كبيراً، وأصبح الناس أكثر انفتاحاً على الأغاني والفنانين الجدد.



وقد اختار لك تطبيق HUAWEI Music باقة من أفضل الأغاني الرائجة لبعض من أشهر المطربين والملحنين العالميين والإقليميين ليضع في متناولك قائمة التشغيل هذه التي من المؤكد أنها ستنال إعجابك.



والآن، يسرنا أن نقدم لك أفضل الأغاني ال5 التي تحتل الصدارة على قائمة الأغاني الأكثر تنزيلاً على تطبيق HUAWEI Music للعام 2021:

أغنية Driver’s License / "درايفرز لايسنس" للنجمة أوليفيا رودريغو: طرحت نجمة ديزني السابقة أوليفيا رودريغو، الحائزة على جائزة "جرامي"، أغنيتها الفرديةDriver’s License / "درايفرز لايسنس" التي أطلقتها لأول مرة في يناير 2021.



والأغنية تصور مشاعر الألم العاطفي أثناء فترة الانفصال وانتهاء علاقة الحب بين الشريكين.

أغنية /Stay"ستاي" لفرقة "كيد لاروي" بالاشتراك مع جاستين بيبر: تعاون مغني الراب والمطرب الأسترالي "كيد لاروي" مع النجم الكندي جاستن بيبر لطرح أغنية Stay/"ستاي". اكتسبت الأغنية شهرة عالمية إلى جانب انتشارها على منصات التواصل الاجتماعي.

أغنية "مونتيرو" (ادعني باسمك - Call me by your name) للمطرب ليل ناز إكس: تم طرح أغنية "مونتيرو" (ادعني باسمك) بداية كإعلان تجاري، غير أنها سرعان ما حققت رواجاً عالمياً واسع النطاق وبدأت بالتدرج نحو المراكز المتقدمة على قائمة الأغاني الأكثر تشغيلاً لتصبح واحدة من أكثر الأغاني انتشاراً في عام 2021.

"حبيبتي" للنجم حسن شاكوش: طرح المطرب المصري حسن شاكوش أغنيته المدوّية "حبيبتي" بمشاركة الممثلة الشهيرة ياسمين رئيس، حيث أضفت طابعاً متميزاً على الأغنية التي تعكس أروع مشاعر الحب والأحاسيس المرهفة لهذا المطرب المتألق.

"انتي حياتي" للمطرب سعد لمجرّد: طرح النجم المتألق المتعدد المواهب سعد لمجرّد أغنيته الرائعة" انتي حياتي" في عام 2021 والتي لاقت إقبالاً منقطع النظير. والأغنية تأسر العواطف أثناء رحلة البحث عن الحبيبة.