أظهر استطلاع حديث أن أغلب الألمان ينظرون بشكل متفائل نحو العام الجديد على الرغم من استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.



وجاء في الاستطلاع الذي أجراه الباحث الألماني هورست أوباشوفسكي أن 53% ممن شملهم الاستطلاع ينظرون بتفاؤل كبير نحو العام القادم.



يذكر أنه في استطلاع أُجري قبل عام، كانت نسبة المتفائلين بعام 2021 تبلغ 56%.



وأظهر الاستطلاع أن نسبة التفاؤل أقل بين الألمان في شرق ألمانيا، حيث ذكر 50% فقط أنهم يتوقعون أوقاتا أفضل في عام 2022، فيما بلغت النسبة 54% في غرب ألمانيا.



وبالنظر إلى توقعات المواطنين في الحكومة الاتحادية الجديدة، تراجعت أيضا نسبة التفاؤل بين الألمان في شرق البلاد مقارنة بالمواطنين في غربها، حيث أيد 39% فقط من المواطنين في شرق ألمانيا عبارة "أضع أمالا كبيرة على الحكومة الجديدة".



وفي المقابل ذكر 55% من المواطنين في غرب ألمانيا أنهم يعتقدون أن الحكومة الجديدة تحت قيادة المستشار أولاف شولتس سوف تقوم بتأثير جيد.



تجدر الإشارة إلى أن الباحث الألماني أوباشوفسكي أجرى الاستطلاع في الفترة بين 15 و19 تشرين ثان/نوفمبر الماضي بالتعاون مع معهد "إبسوس" لقياس مؤشرات الرأي، وشمل ألف شخص تزيد أعمارهم على 14 عاما.