لقد كان عاما مرعبا ويبحث الجميع خلاله عن متنفس. وفيما يلي أفضل عشر أماكن سياحية في اليابان لعام 2021 (بمجرد اتاحة السفر مجددا بأمان)، وفقا لتصويت أجراه موقع جابان توداي.



يتسم كل مقصد بابتعاده عن المناطق السياحية المكتظة والحياة اليومية وكونه فرصة للتأمل والتواصل مع الطبيعة أو حتى اكتشاف قلب المجتمعات الواقعة في الريف والبلدات الصغيرة باليابان.



في المرتبة العاشرة جاءت تسوشيما في ناجازاكي، وهي جزيرة ثرية بالتاريخ وكذلك بالحياة البرية وشواطئ الرمال البيضاء.



وفي المرتبة التاسعة جاءت كاجاوا في شيكوكو وهي مقصد تلتقي فيه الطبيعة والفن والروحانية.



واحتلت المرتبة الثامنة هاكوني في إقليم كاناجاوا. وفي تلك البقعة يمكن أن تهدئ روحك في الينابيع الساخنة البركانية في هاكوني.



واحتلت المرتبة السابعة جزر ياياما بإقليم أوكيناوا. انها رحلة عبر المحيط الأزرق العميق واكتشاف للغابات الاستوائية.



أما المرتبة السادسة فذهبت إلى شبه جزيرة بوسو في إقليم شيبا. أنها تتميز بجبالها العشبية إلى الشواطئ البكر.



وذهبت المرتبة الخامسة إلى أوكوتاما في إقليم طوكيو. وهي متنفس من الشوارع المزدحمة بالمدينة ولا تبعد كثيرا من طوكيو.



وكانت المرتبة الرابعة من نصيب تاكاياما بإقليم جيفو، وفيها توجد الجبال المنعزلة التي يرجع تاريخها إلى 300 عام.



وذهبت المرتبة الثالثة إلى بحيرات فوجي الخمس بإقليم ياماناشي. وتمتلئ تلك المنطقة بالمناظر الخلابة لجبل فوجي.



والمرتبة الثانية كانت من نصيب تشوشي بإقليم شيبا. تشوشي هي بلدة ساحلية ساحرة تشتهر بصلصة الصويا وصناعة الصيد ومناظرها البانورامية الخلابة لساحل إنوبوساكي.



وتصدرت القائمة ناكاجاوا وأوتاوارا في إقليم توتشيجي. هاتان البلدتان الهادئتان تشتهران بالصيد والزراعة وتنتجان العديد من الأطعمة المفضلة في اليابان بما في ذلك المانجو والشاي والكيوي والقهوة. وتشتهر البلدتان بين الصيادين والمخيمين ولكن شعبيتها بدأت تزداد بين السياح الساعين لتجربة يابانية ريفية.