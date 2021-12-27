يحظى اسم النطاق لموقع جوجل بشعبية قوية بفضل مجموعة الخدمات الرقمية الواسعة التي تقدمها شركة جوجل من جوجل مابس للخرائط إلى جوجل فوتو وجوجل فلايتس لبيانات رحلات الطيران. لكن التطبيق الصيني الجديد نسبيا تيك توك نجح في إزاحة

اسم نطاق جوجل عن قمة قائمة اسماء النطاقات الأكثر شعبية في العالم.



وبحسب شركة أمن المعلومات كلاود فلير أصبح اسم نطاق تيك توك الأكثر شعبية في العالم بحلول أواخر العام الحالي.



وكان اسم نطاق "جوجل دوت كوم" قد أنهى العام الماضي باعتباره الأكثر شعبية في العالم، في حين كان اسم نطاق "تيك توك دوت كوم" في المركز السابع. لكن الأمور تغيرت بشدة خلال العام الحالي حيث قفز اسم نطاق "تيك توك دوت كوم" إلى المركز الأول وأزاح اسم "جوجل دوت كوم" إلى المركز الثاني.



وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تفجر شعبية تطبيق تيك توك للتواصل الاجتماعي والمملوك لشركة بايت دانس خلال جائحة فيروس كورونا المستجد ساهم في القفزة الكبيرة التي حققها اسم نطاق تيك توك دوت كوم. ووصل عدد مستخدمي تيك توك خلال أيلول/سبتمبر الماضي إلى مليار مستخدم نشط شهريا.



وبحسب بيان شركة كلاود فلير فإن تيك توك احتل المركز الأول بين اسماء النطاقات الأكثر شعبية في العالم لأيام قليلة خلال شهور شباط/فبراير وآذار/مارس وأيار/مايو من العام الحالي. لكن بعد 10 آب/أغسطس الماضي أصبح هذا الاسم يحتل المركز الأول أغلب الأيام.



وبحسب المسح ضمت قائمة المراكز العشر الأولى اسماء نطاقات تيك توك وجوجل في المركزين الأول والثاني، ثم فيسبوك دوت كوم في المركز الثالث، ومايكروسوفت دوت كوم في المركز الرابع، وآبل دوت كوم في المركز الخامس، وأمازون دوت كوم في المركز السادس، ونتفليكس في المركز السابع، ويوتيوب في المركز الثامن، وتويتر في المركز التاسع، وأخيرا واتس آب دوت كوم في المركز العاشر.