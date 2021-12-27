أظهرت بيانات اقتصادية نشرت ارتفاع عدد المتاجر والفروع التي تعمل بنظام حق امتياز استخدام العلامة التجارية "فرانشايز" في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بأكثر من 9% سنويا رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي سجلت فيه هذه المنافذ تراجعا في مبيعاتها لأول مرة منذ .2013



وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي ارتفع عدد متاجر "الفرنشايز" في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي إلى 235709 متاجر بزيادة نسبتها 5ر9% عن العام السابق.



وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن محال الأغذية والمشروبات زادت بأكثر من 10% خلال العام الماضي مع زيادة الطلب على خدماتها بنظام التوصيل إلى المنازل خلال الجائحة.



في المقابل تراجعت إيرادات متاجر "الفرنشايز" في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي لأول مرة منذ سبع سنوات على خلفية تداعيات جائحة كورونا.



وبلغ إجمالي مبيعات هذه المتاجر على مستوى كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 7ر74 تريليون وون (7ر62 مليار دولار) بانخفاض نسبته 3ر0% عن العام السابق. وتراجع متوسط إيرادات المتجر الواحد خلال العام الماضي بنسبة 9% سنويا إلى 316 مليون وون.



وبلغ إجمالي عدد العاملين في هذه الفئة من المتاجر خلال العام الماضي 802501 عاملا بانخفاض نسبته 2ر5% عن العام السابق، وهو أول تراجع للعمالة في هذا القطاع منذ 2013 أيضا.