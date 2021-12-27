قدمت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، التهنئة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ووكالتي الفضاء الأوروبية والكندية على الإطلاق الناجح لتلسكوب "جيمس ويب".



وكتب رئيس المكتب الإعلامي لوكالة روسكوزموس الروسية دميتري ستروجوفيتس - في منشور عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، حسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "تهانينا للجميع على الإطلاق الناجح لتلسكوب جيمس ويب الذي طال تجهيزه".



وأضاف "لقد كان 2021 عام الاختراقات في العديد من المشاريع التي لم يتم إطلاقها في السنوات الأخيرة .. والآن يبقى أن يصل التلسكوب بنجاح إلى وجهته المدارية عند نقطة لاجرانج الثانية، ليلتقي بمرصدنا الروسي سبيكتر - إر جي".



جدير بالذكر أن صاروخ "آريان 5" الحامل لمركبة التلسكوب انطلق من قاعدة "كورو" الفضائية في إقليم غيانا الفرنسي أمس.

وبدأت المركبة الفضائية في الانفتاح التدريجي الذي من المتوقع أن يستمر 29 يوما.



وبحسب ما ذكرته وكالة "ناسا"، ستكون المرحلة الأكثر صعوبة وخطورة هي فتح المرآة الرئيسية والدرع الحراري، والتي يجب أن تحمي المرصد من الإشعاع من الشمس والأرض والقمر.



ومن المقرر أن يدرس تلسكوب "جيمس ويب" أقدم النجوم والمجرات في الكون، والتي تشكلت بعد الانفجار العظيم، وسوف يبحث عن الكواكب التي يحتمل أن تكون ملائمة لحياة البشر مع العلم أن التلسكوب مصمم للعمل لمدة 10 سنوات.