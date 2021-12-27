استكملت وزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان أعمال مشروع استعادة النيازك العُمانية في مركز نزوى الثقافي بمحافظة الداخلية، الذي يعمل على إتمام مستودع بحسب المتطلبات العلمية والعملية؛ لحفظها من المؤثرات الطبيعية والمساهمة بالتعريف بأهميتها

وأنواعها.



ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث قوله إنه تم استعادة أكثر من 7ر1 طن

من النيازك العُمانية، والتي تم إرسالها مُسبقًا لبعض المؤسسات العلمية والبحثية للدراسة والتحليل العلمي، ويبلغ عددها أكثر من ستة آلاف و300 قطعة نيزكية.



وأشار إلى أن الوزارة ستستثمر هذا التراث الجيولوجي في المشاركة في عدد من المعارض التي ستتيح للزوّار التعرُّف على أنواع هذه النيازك وأهميتها العلمية.



ولفتت الوكالة إلى أن هذه النيازك قد تم إرسالها للدراسة والتحليل العلمي بالتعاون مع متحف التاريخ الطبيعي في بيرن بسويسرا.