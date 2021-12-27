أبدى بابا الفاتيكان فرنسيس قلقه حيال تراجع المواليد.



وفي أعقاب صلاة التبشير الملائكي التي أداها أمام آلاف قليلة من المصلين في ساحة القديس بطرس، قال فرنسيس إن الكثيرين لم يعدوا

يفكرون في أن يكون لديهم أطفال.وأضاف البابا85/ عاما/ أن " الكثير من الأزواج يفضلون عدم إنجاب أطفال أو إنجاب طفل واحد فقط، وهذه مأساة".



ويتعلق حديث البابا بالدرجة الأولى بتراجع المواليد في إيطاليا التي كانت سجلت في 2020 تراجعا مجددا في المواليد ربما كان مرتبطا هذه المرة بجائحة كورونا.



وتحدث البابا عما أسماه "شتاء ديمغرافي" وقال إنه يتعين التغلب على هذا الشتاء من أجل صالح الأسرة والمستقبل.



ووجه البابا رسالة إلى الأزواج في العالم كتب فيها أن الأطفال هدية:" من المهم أنكم كآباء وأمهات أن تبنوا علاقات مع أبنائكم على أساس المكانة التي تكتسبونها يوما بعد يوم"، وقال إن الأبناء يحتاجون إلى الأمان الذي يساعدهم على الثقة في آبائهم.