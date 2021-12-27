أطلقت الصين قمرا اصطناعيا جديدا إلى المدار المقرر له في الفضاء لمراقبة الموارد الطبيعية، من مركز "تايوان" لإطلاق الأقمار الاصطناعية، في إقليم "شانتشي" بشمال الصين ، طبقا لما ذكرته صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.



وتم إطلاق القمر الاصطناعي "زيد واي1- 02 إي)، في الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة صباحا( بتوقيت بكين) بواسطة الصاروخ الحامل، "لونج مارش4- سي".



وسيعمل القمر الاصطناعي، الذي طورته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، في المدار الشمسي المتزامن.



وكان قد تم إطلاق قمر اصطناعي آخر هو "زيد واي1- 02 دي" إلى مدار في الفضاء في 12 أيلول/سبتمبر .2019 وسيشكل القمران الاصطناعيان لمراقبة الموارد الطبيعية شبكة لتلبية الحاجة الحالية لبيانات الاستشعار عن بعد، ذات الحلول المتوسطة ، في مراقبة الموارد الطبيعية ودراستها والتنقيب عن المعادن ومراقبة البيئة الجيولوجية.



ويقدم القمران أيضا خدمات لقطاعات، مثل تقليص الكوارث وحماية البيئة والنقل والزراعة.



وهذه هي المهمة الـ403 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونج مارش".