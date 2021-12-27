كشف تقرير صحفي أن الشرطة في ألمانيا باشرت آلاف التحقيقات بسبب تزوير بطاقات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.



وذكرت صحيفة "تاجس تسايتونج" ذلك استنادا إلى استطلاع شمل جميع المكاتب المحلية لمكافحة الجرائم بالولايات الألمانية.



ويفترض هذا الاستطلاع أن هناك أيضا حالات كثيرة غير مبلغ عنها.



وبحسب الصحيفة، أجرى مكتب مكافحة الجرائم في ولاية بافاريا وحده تحقيقات في 3070 حالة منذ بداية العام الجاري، وفي ولاية شمال الراين-فيستفاليا كان هناك 2495 حالة تحقيق، وشهدت برلين 1028 حالة تحقيق.



وذكر المكتب المحلي لمكافحة الجرائم بولاية برلين للصحيفة الألمانية أن بيع البطاقات المزورة معروض على تطبيقات ومواقع كثيرة مثل "تيليجرام" "واتس آب" و"إي باي" بأسعار تتراوح بين 50 و350 يورو، لافتا إلى أن الشهادات الرقمية أغلى من بطاقات التطعيم الورقية الصفراء.



يذكر أنه تم الإعلان بصورة متكررة خلال الأسابيع الماضية عن حالات جرائم جديدة تتعلق بالتطعيم، حيث حاول مثلا البعض الدخول ببطاقات تطعيم مزورة إلى مطاعم أو مؤسسات ثقافية بعد تشديد الحكومة لإجراءات مواجهة الفيروس.