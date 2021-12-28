واصل معرض «سيزنز إكسبو 2021» الذي تنظمه وتقيمه شركة معرض الكويت الدولي فعالياته التي تستمر حتى الأول من شهر يناير المقبل في منطقة مشرف بأرض المعارض.



من جهتها، قالت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم إن المعرض يشهد حاليا تسابقا كبيرا من قبل الشركات بعروض وخصومات كبيرة تلائم جميع الأذواق، حيث تتسابق الشركات في طرح منتجات جديدة سواء للرجال أو النساء والأطفال بأسعار تنافسية.



وقالت مديرة الموارد البشرية في شركة «عبدالصمد القرشي» م.سهى الصفدية إن الشركة تقدم عروضا مميزة خلال مشاركتها في معرض «سيزنز إكسبو 2021» بعطور مميزة كخلطة القرشي وأدهان العود والبخور الصافية والمعطرة وجميع البخاخات العطرية سواء للملابس أو الأثاث.



وأعرب مدير المعرض في شركة «أطياب المرشود» سعود المرشود عن فخره بمشاركة الشركة في المعرض، مشيرا إلى أنها متخصصة في العطور الشرقية والفرنسية.



أما الرئيس التنفيذي والشريك في شركة «سراي» للعطور ميساء حمدان، فقالت إن الشركة تقدم في المعرض الجديد والأفضل للزوار والمهتمين خاصة في مجال العطور بأسعار ملائمة مع خصومات للمنتجات تصل لغاية 25%، مضيفة أن «سراي» حرصت على تقديم العرض المميز وهو صندوق «ببديها معاك 2022».