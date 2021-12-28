بشرى شعبان



قالت مصادر في الهيئة العامة للقوى العاملة ان أسباب وقف بدل البحث عن عمل متعددة، منها: الترشح للتوظيف في جهة حكومية، أو استكمال الدراسة أو التسجيل في برنامج تدريبي، بالإضافة الى تقاضي مساعدات من وزارة الشؤون.



وأضافت المصادر أن من الأسباب أيضا عدم مضي عام واكثر على الاستقالة من القطاع الحكومي أو الخاص، وعدم تجاوز التسجيل في ديوان الخدمة المدنية مدة 6 اشهر لحديث تخرج، أو عدم استيفاء شروط الصرف، ومنها شرط العمر من 18 حتى 40 عاما، وعدم الخضوع لدورة تدريبية لحملة مؤهلات«ابتدائي أو متوسط أو ثانوي» لا تقل مدتها عن سنة، أو حصول الباحث على دبلوم جامعي وشهادات عليا.



وعلى صعيد آخر، بينت المصادر ان حديث التخرج يتم وقف صرف مكافأة الخريجين له في حال رفض فرصة وظيفية بالقطاع الحكومي أو فرصتين في «الخاص» أيهما أسبق، بالإضافة الى تبديل أو إلغاء الترشح في ديوان الخدمة المدنية والتعيين في القطاعين الحكومي أو الخاص، وفي حال كان معينا قبل التخرج واستقال بعده يفقد حقه في صرف مكافأة الخريجين.