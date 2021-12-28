أطلق مركز بورشه الكويت، مبادرة تحت عنوان «القيادة نحو الاستدامة»، حيث تضمنت المبادرة 3 نقاشات، بمشاركة قادة ومبادرين وعشاق السيارات من مختلف الخلفيات والمجالات في الكويت، حيث قامت كل مجموعة من المشاركين بتقديم مفهوم الاستدامة من وجهة نظرهم وبحسب نطاق أعمالهم ونمط حياتهم.

وتعد سلسلة نقاشات «القيادة نحو الاستدامة»، مبادرة لتعريف قاعدة عملاء ومتابعي «مركز بورشه الكويت» على الطرق التي يستطيعون المساهمة فيها لتحقيق هذا الهدف العالمي، والذي تعمل نحوه علامة بورشه أيضا مع إطلاقها أولى سيارتها الرياضية الكهربائية بالكامل، تايكان، والتي تتسم بمواصفات هندسية مبتكرة وذكية، حيث يأتي ذلك كجزء من علامة بورشه التي تهدف إلى تحقيق موازنة محايدة من ثاني أكسيد الكربون بحلول سنة 2030، وأن تسهم في مستقبل تكون فيه 80% من سيارات بورشه بمحرك كهربائي.



مفهوم الاستدامة



تأتي هذه المبادرة في الوقت الذي أصبح مفهوم الاستدامة فيه محورا للنقاشات العالمية في العقد الماضي، وأصبحت هذه الكلمة متداولة بين الأفراد من جميع الفئات العمرية، فالبعض يربط مضمونها بالوعي البيئي، بينما يرى آخرون أنها مفهوم متكامل يوجهنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعترف بها عالميا.



وتعني الاستدامة: «اتخاذ قرارات واعية من أجل مستقبل أفضل»، وهذا ما اتفقت عليه رائدات أعمال غامرن في مجال ريادة الأعمال المستدامة، حيث يركزن على تغيير مفاهيم الاستهلاك السريع للأزياء والاحتياجات اليومية.

ففي هذه الحلقة، تشاركت كل من هند الخطرش وسما الوسمي شغفهما وقيمهما وكيف قامتا بالتوازن فيما بينهما للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة.



مستقبل مستدام



وتعقيبا على هذه المبادرة، قال مدير عام مركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات هاني مرعي: «لنا الشرف باستضافة نخبة من مجتمعنا المحلي لتسليط الضوء على قضية مهمة جدا على مستوى العالم، الاستدامة، وكل الجوانب التي تشملها، فما يجمعنا اليوم بهذه الشركات الرائدة ورائدات الأعمال وعشاق السيارات هو الرؤية لعالم مستدام».



وأضاف مرعي: «الاستدامة ليست مجرد كلمة أو شيئا واحدا نقوم به لتحقيق الاستدامة، بل هي نتيجة للعمل الجماعي حيث يكون لكل فرد من المجتمع العالمي دور يقوم به لتحقيقها.

ومن ناحية بورشه، فهي تستثمر في هندستها المتقدمة حتى تتمكن من إنتاج سياراتها باستخدام الطاقة المتجددة عبر سلسلة توريد أكثر استدامة».



وأوضح انه من خلال الجوانب العديدة التي يغطيها مفهوم الاستدامة، يهدف مركز بورشه الكويت إلى خلق نقاش عن المستقبل المستدام وكيف يمكن للمجتمع ككل المساهمة فيه. الحلقات متاحة الآن على صفحتي مركز بورشه الكويت على انستغرام وفيسبوك.



دور الشركات الكبرى



تلعب الشركات الكبرى دورا في بناء مستقبل مستدام مشترك، حيث اجتمعت رئيسة مجلس إدارة شركة أجيليتي هنادي الصالح، والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية العقارية م.خالد المشعان، والرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الطاقة البديلة د.حسن قاسم، لمناقشة كيف تنطبق الاستدامة على أعمالهم وعملياتهم اليومية، حيث سلط كل منهم على أهمية الاستثمار في البحوث والتطوير وإشراك أصحاب المصلحة في دفع العالم نحو مستقبل أكثر استدامة.



وفي آخر حلقة نقاشية، شارك عشاق السيارات الرياضية ومالكو سيارة بورشه، عبدالله العسكري ويوسف القحطاني، شغفهم للأداء الرياضي ومستقبل صناعة السيارات، حيث قال كلاهما إن قيادة سيارة بورشه بمنزلة رحلة وليست وجهة، وأن بورشه تايكان تجمع بين الأداء والسرعة والهندسة الحصرية التي تتمتع بها بورشه في سيارة صنعت للمستقبل.



واتفق العسكري والقحطاني على أن الاستمتاع بالأداء الفريد للسيارات الرياضية قد يكون مهماً، ولكن الوعي عن التأثير البيئة والمساهمة للحد من الانبعاثات يضيف القيمة إلى هذه التجربة.