أشادت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة بدور الكويت النشط والفعال في عمل منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلتها.



وقالت أبو غزالة في كلمة بافتتاح الدورة الـ18 للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) أمس إن «الكويت أدت دورا مهما منذ وضع أول لبناتها في ستينيات القرن الماضي وتجسد ذلك برئاستها فرق عمل ولجانا فنية والمساهمة الفعالة في تنسيق المواقف العربية وطرح مبادرات».



وأضافت أن «أولى هذه المساهمات كانت عام 1967 عندما تقدمت الكويت بمقترح للنظر في إنشاء جائزة جامعة الدول العربية التقديرية لحقوق الإنسان وصولا إلى عام 2020 ومقترح تعديل مسمى لجنة الميثاق».



من جهته، قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في كلمة مماثلة إن «الكويت تدرك أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من مبادئها الدستورية وتشريعاتها الوطنية المتطورة في هذا المجال».



وأضاف «في حقيقة الأمر سيجد المتابع لتطور منظومة حقوق الإنسان في الكويت تجربة عربية فريدة يحتذى بها على المستويات التشريعية والمؤسسية والسياسية في مجال حقوق الإنسان»، مثمنا حرص الكويت وجهودها الحثيثة في هذا الصدد في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.



ولفت العسومي إلى أن جهود الكويت لتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان وتطوير منظومة كويتية متكاملة في هذا المجال تتجسد في اتخاذها السياسات والإجراءات المتناغمة مع المعايير الدولية والعربية ذات الصلة.