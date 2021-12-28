هل تناول البصل مسموح للجميع؟



نصحت خبيرة تغذية الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي والتهاب المعدة بتجنب تناول البصل.



وأشارت د.ناتاليا نيفيدوفا، عضو جمعية خبراء التغذية الكندية، إلى أن البصل مفيد للصحة، ولكن هناك أشخاصا عليهم تجنب تناوله.



وأضافت: يحتوي البصل على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والعديد من المواد المغذية النباتية.

وبفضل تركيبه الكيميائي يكبح الالتهابات في الجسم ويعزز منظومة المناعة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البصل مفيد عند الإصابة بأمراض معينة.



وتابعت: «بالإضافة إلى احتوائه على فيتامينات С ومجموعة B، والمعادن، فإنه يحتوي على الألياف الغذائية ومواد نباتية مغذية مثل الفلافونويد المضادة للأكسدة التي تقلل وتكبح الالتهابات في الجسم، وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري والسرطان، وله أيضا تأثير إيجابي في منظومة المناعة».

وقالت إن نكهة البصل ومذاقه الخاص تساعد على تقليل استهلاك الملح. ولكن لا تنصح باستخدام البصل كدواء، ويجب على المصابين بالمرض فقط «تناوله»، بل يجب على الجميع تناوله بصورة منتظمة للوقاية. وتقول: «الشيء الوحيد المزعج هو رائحته، التي تنبعث من الفم والجلد أيضا عبر المسامات الجلدية».



وتضيف ان هناك بعض الأشخاص لا يمكنهم تحمل البصل، لذلك «يجب على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي والتهاب المعدة والحرقة عدم الإفراط في تناوله، ولكن حتى في هذه الحالات يجب عدم الاستغناء عن البصل نهائيا، بل يمكن تناوله بحذر وبكميات صغيرة».

عن «سبوتنيك»