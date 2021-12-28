رمزي: أعود للدراما بعد غياب مع نجوم يصعب تجميعهم في عمل

عابدين: العمل كوميدي اجتماعي يهم الأسرة المصرية والعربية

محمد جمعة: المسلسل دمه خفيف ولطيف لكنه أشبه بعملية انتحارية

محمد أبوداود: غموض أحداث العمل تجعل المشاهدين في حالة ترقب دائم

الهواري: سعيدة بالتجربة وعابدين رشحني للدور

«القاتل الذي أحبني» مسلسل درامي مصري إنتاج كويتي من قبل مجموعة السلام الدولية ومجموعة السلام الإعلامية بقيادة المنتج د.محمد دشتي الذي حرص ان يدعو «الأنباء» لتغطية تصوير العمل في القاهرة وتحديدا بمدينة 6 اكتوبر.

ويعتبر المسلسل من نوعية الأعمال الضخمة إنتاجيا لما يضمه من عدد كبير جدا من الفنانين والمجاميع، بالإضافة الى مواقع التصوير الكثيرة، وهو من تأليف: اشرف سالم، سيناريو وحوار: صلاح عربي، إخراج: عمرو عابدين، بطولة: النجم هاني رمزي والنجمة الكبيرة سهير رمزي واحمد فؤاد سليم وصلاح عبدالله ومحمد ابو داود ومحمد جمعة ومحسن منصور ورانيا منصور ودنيا ماهر وهبة الهواري وآخرين.

«الأنباء» تواجدت في لوكيشن تصوير المسلسل، والتقت عددا من نجومه ومخرجه، فإلى التفاصيل:

القاهرة - ياسر العيلة

في البداية، تحدث بطل العمل النجم هاني رمزي، قائلا: اعتبر «القاتل الذي أحبني» خطوة مهمة جدا في حياتي، فأنا لا اهوى المسلسلات لكنني اشتقت للعودة الى الدراما بعد غياب 8 أعوام، وراض عن عودتي في هذا العمل، وأشعر انني سأستطيع ان ارسم ابتسامة على وجوه الناس من خلاله بإذن الله، وأتوقع له النجاح، خصوصا انه يضم كوكبة من النجوم من الصعب تجميعهم في عمل واحد، يقودهم المخرج الكبير عمرو عابدين.



وأضاف رمزي: نحن في انتظار سماع آراء الجمهور عقب عرض حلقات المسلسل، مشيرا الى أنه يجسد شخصية «معتز البرنس»، وهو رسام يكون مغمورا في البداية ولكن مع الاحداث يصبح عالميا ويحصل على جوائز دولية، وينتقل نقلة اجتماعية كبيرة من الفقر إلى الغنى، ولكن «معتز» لديه مشكلة، حيث اننا مع توالي الاحداث نكتشف ان اي شخص «يزعل» منه «معتز» يموت او يقتل في اليوم التالي، لافتا الى ان العمل كوميدي - بوليسي وفيه تشويق وإثارة، والكل يبحث عن حلول للألغاز المتواجدة في احداثه.



وقال المخرج عمرو عابدين: هذا هو العمل الثالث الذي يجمعني بصديقي النجم هاني رمزي، وانا سعيد بالعمل مع جهة انتاج كبيرة مثل مجموعة السلام الدولية ومجموعة السلام الإعلامية بقيادة المنتج د.محمد دشتي والفريق المعاون له، ونحن سعداء لأننا في أيام قليلة جدا استطعنا تصوير المسلسل بسرعة حتى يصبح جاهزا للعرض، وساعد في ذلك التعاون بيني وبين هاني رمزي، وعلاقة التفاهم التي تجمعنا معا بعد مسلسلي «مبروك جالك قلق» و«عصابة بابا وماما»، مشيرا الى ان «القاتل الذي أحبني» تجربة مختلفة كليا عن عمليهما السابقين، مضيفا: لا يصنف المسلسل على أنه كوميدي فقط، وإنما هو اجتماعي يهم الأسرة المصرية والعربية بشكل عام. وحرص عابدين على ان يشكر من خلال «الأنباء» جهة الإنتاج ونجوم العمل على تعاونهم معه حتى يخرج العمل بالشكل اللائق.



من جهته، قال الفنان القدير محمد ابوداود: هذه المرة الأولى التي اعمل فيها مع شركة إنتاج كويتية، وأنا سعيد بأجواء التصوير، فالمسلسل كوميدي تشويقي بمشاركة نخبة من النجوم على رأسهم النجمة الكبيرة سهير رمزي والنجم هاني رمزي، بالإضافة الى مجموعة كبيرة من الفنانين، كاشفا انه فوجئ بأن المسلسل من الأعمال الضخمة سواء في عدد الممثلين المشاركين او في عدد أماكن التصوير، وكل هذا يتطلب تكلفة إنتاجية ضخمة، بالإضافة الى وجود مجاميع كثيرة، لافتا الى ان الغموض المتواجد في احداث العمل سيجعل المشاهد في حالة من الترقب الدائم لمتابعة الاحداث.



اما الفنان محمد جمعة، فقال: المسلسل يحمل كل عناصر الدراما الجميلة، وأجسد فيه شخصية «ميسي» صديق معتز (هاني رمزي)، وهذه أول تجربة فيديو لي معه، مستدركا: تم اختطافنا بشكل قصري من قبل المنتج د.محمد دشتي والمنتجة المنفذة هبة الهواري، حيث أبلغاني انه يجب تصوير العمل بسرعة ووجدت انه لطيف ودمه خفيف، ويتناول حدوتة حلوة، مكملا: فكرة ان تقوم بتصوير عمل في وقت قياسي أعتبرها فكرة اشبه بعملية انتحارية، مؤكدا أنه يحاول في هذا العمل ان يبتعد عن الأدوار الكئيبة التي قدمها من قبل، خاصة شخصية «عم ضياء». وعن اللزمة التي يرددها في هذا العمل، قال هي «ملكش دعوة».



بدورها، قالت الفنانة هبة الهواري: هذه اول تجربة عمل فيديو بالنسبة لي، وأجسد شخصية «فريدة» التي تحب ابن عمتها «خالد» رجل الأعمال الذي لا يبادلها الحب.



وحول انتقالها للتمثيل بعد عملها كمذيعة في محطة mbc ومذيعة في الإذاعة، ردت هبة: بالفعل عملت كمقدمة برامج في التلفزيون ومازلت اعمل كمذيعة في الإذاعة منذ 12 عاما، والتمثيل لم يكن في تفكيري إلا ان مخرج المسلسل عمرو عابدين اصر على أن أقدم شخصية «فريدة»، وانا سعيدة بهذه التجربة مع هذه النخبة من النجوم.