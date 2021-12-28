عبدالحميد الخطيب



أكد الكاتب عثمان الشطي أن مسرحيته الجديدة «ترامبولين» ستكون مفاجأة للجمهور الذي يبحث عن المتعة والإبهار معا، وقال في تصريح لـ «الأنباء»: كنت سأعرض هذه المسرحية في عيد الفطر عام 2019 قبل «كورونا»، لكن مع انتشار الوباء «ما صار نصيب»، والآن نقدمها مع «كاست» جميل ومحبوب من العائلة.



وأضاف الشطي: العمل يناسب جميع الأعمار، الصغار والكبار، وقد اخترت اسم «ترامبولين» لأنه يعني «النقازية» وهي كلمة مرتبطة بالمرح ومليئة بالبهجة والألوان، ونحن نحتاج الى هذا الأمر بعد ضغوط «كورونا»، فهدفنا ان يستمتع الناس و«يستانسوا» بالعرض والقصة الاجتماعية التي تضم جوانب إنسانية مهمة لكل بيت كويتي وخليجي وعربي.



وأردف: سعيد جدا بأسماء النجوم المشاركين معنا في المسرحية، فهم محبوبون جدا من الجميع، ولن ننسى وقوف النجمة هبة الدري معنا، والنجمة فاطمة الطباخ أيضا، بالإضافة الى الفنانة رهف العنزي التي تعود الى مسرح الطفل بعد فترة توقف سنتين ونصف السنة، ونخبة أخرى من الفنانين، كلهم تحت قيادة المخرج شملان هاني النصار والذي يضع رؤية إخراجية متميزة، مستدركا: هذا أول إنتاج شخصي لي من خلال شركتي «ستارز» للإنتاج الفني والمسرحي، ونسأل الله التوفيق والنجاح، وان نقدم فرجة فنية ترضي الجمهور، خصوصا أننا احضرنا الأفضل في كل مجال (تمثيل، ديكور، أزياء، إضاءة، مكياج، موسيقى، وغيرها) لكي يكون «كواليتي» المسرحية عاليا.



جدير بالذكر ان عروض مسرحية «ترامبولين» ستنطلق اعتبارا من 25 يناير المقبل على مسرح الشامية، وهي تأليف الكاتب عثمان الشطي، وإخراج شملان هاني النصار، وبطولة عدد من النجوم، منهم: هبة الدري، فاطمة الطباخ، رهف العنزي، طلال باسم، ضاري الرشدان، عبدالله هيثم، شملان العميري، منصور البلوشي، نواف الشرف، وآخرين، تصميم وتنفيذ الديكور: د.فاطمة القامس، أزياء: حصة العباد، المكياج: عبدالعزيز الجريب، الإضاءة: عبدالله النصار، التوزيع الموسيقي: حمد العروج، الإشراف الموسيقي: صهيب العوضي، مخرج منفذ: عبدالله الهويدي وجاسم التميمي، مساعد مخرج: لولوة الحسينان، مصمم الاستعراض: حمود العميري.