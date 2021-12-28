نعت الهيئة العامة للرياضة ببالغ الحزن والأسى وفاة الرياضي القدير علي يوسف أمين صندوق اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد الكويتي للمبارزة الأسبق والذي يعد أحد رموز الرياضة الكويتية وصاحب التاريخ الرياضي الكبير، وساهم في تحقيق العديد من الإنجازات خلال توليه منصب رئيس الاتحاد الكويتي للمبارزة بالإضافة إلى عمله الإداري كأمين صندوق للجنة الأولمبية الكويتية. ونقل الناطق الرسمي باسم الهيئة د.مشعل الهدبة في بيان صحافي أحر تعازي ومواساة وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لأسرة الفقيد وللأسرة الرياضية التي فقدت برحيله رياضيا مخلصا ساهم في تحقيق الإنجازات الرياضية على الصعيدين المحلي والخارجي ورفع اسم الكويت خارجيا.



من جانبه، نعى مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح الفقيد الذي أمضى أكثر من 30 عاما في خدمة الرياضة الكويتية، خاصة لعبة المبارزة، وحصل على السيف الذهبي من قبل الاتحاد الدولي للمبارزة بصفته أحد أقدم الأعضاء في الاتحاد ولجانه المختلفة، خلال فترة تواجده كعضو للمكتب التنفيذي وتقديرا لدوره في خدمة ونشر وتطوير اللعبة ويعتبر أحد أهم الأوسمة الدولية. (إنا لله وإنا إليه راجعون).