الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم «IFFHS»، التشكيلة المثالية لنجوم قارة آسيا خلال عام 2021، إضافة إلى قائمة اللاعبين البدلاء، والمدرب الأفضل.



وشهدت التشكيلة المثالية تواجدا قطريا وسعوديا وإماراتيا، وسط غياب نجوم الكرة الكويتية، اذ ضمت التشكيلة المثالية، لحراسة المرمى: الأسترالي ماثيو رايان (ريال سوسييداد)، ولخط الدفاع: الياباني تاكيهيرو تومياسو (أرسنال)، والإيراني محمد حسين كنعاني (الأهلي القطري)، والقطري عبدالكريم حسن (السد)، والسعودي ياسر الشهراني (الهلال)، ولخط الوسط: الياباني تاكيفوسا كوبو (خيتافي)، والياباني يويا أوساكو (فيسيل كوبي)، والصيني وو لي (إسبانيول)، ولخط الهجوم: الإماراتي علي مبخوت، والإيراني سردار آزمون، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين.



في حين يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: القطري أكرم عفيف (السد)، السعودي محمد العويس، الياباني هيروكي ساكاي، الإيراني مجيد حسيني، الياباني جاكو شيباساكي، الإيراني مهدي الطارمي، الكوري الجنوبي هوانغ هي-تشان.



واختير البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب نادي الهلال السعودي، مدرب العام 2021 في القارة الآسيوية.