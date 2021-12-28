محمد راتب



صرح رئيس لجنة العمل الاجتماعي في جمعية مشرف التعاونية د.عمر القناعي بأن تعاونية مشرف قدمت موسما غير مسبوق من المسابقات والفعاليات الاجتماعية والرياضية لأهالي المنطقة، وتمت مراعاة التنوع في هذه الأنشطة لتناسب جميع فئات المجتمع بمشاركة مختلف الأعمار سواء في مسابقات الماراثون والدراجات الهوائية والرماية وكرة القدم والبولينغ والبلياردو والهوكي وكرة الطائرة والقدم الشاطئية أخيرا، ولأول مرة بطولة البادل التي تمت جميعها على ملاعب ممشى الواحة.



وأضاف أن الهدف من البطولات الرياضية والأنشطة الاجتماعية هو تشجيع الأسر على المشاركة مما ينعكس جوانب إيجابية عديدة على المجتمع والتي منها استثمار أوقات الفراغ للشباب بالرياضة النافعة ومحاربة المخدرات والعنف الزائد كذلك زيادة التعارف بين أبناء المنطقة وتقوية الروابط الأسرية.



وبيــن أن البطــولات تنوعت بين الفئات العمرية المختلفة للأطفال والشباب والكبار وأيضا للرجال والنساء حسب ملاءمة كل بطولة لكل فئة، وتميز العام ببطولات جديدة، وساعد في ذلك الجاهزية العالمية لممشى الواحة الذي أصبح علامة مميزة لمشرف وجمعية مشرف التعاونية بما تفرد به الممشى من ملاعب كرة القدم والكرة الشاطئية وكرة السلة وكرة الطائرة والبادل ومضمار الدراجات الهوائية.



واختتم القناعي بأن دور الجمعيات التعاونية لا يقتصر على توفير السلع الغذائية والاستهلاكية فقط بل لها رسالة ودور مهم في المجتمع وهو ما تتميز به الجمعيات التعاونية عن غيرها، وان تعاونية مشرف لا تدخر جهدا في سبيل تطوير واستحداث خدماتها الاجتماعية وتقديمها الى أهالي المنطقة على مدار العام.