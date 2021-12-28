فهد العسكر.. حياته البائسة في أواخر أيامه لم تمنعه من تقديم شعر فاخر نسعد به اليوم بقراءته وكأنه أنشده في زماننا

داود الجراح كان مُجيداً في الشعر والنثر ويكتب رسائل لأصدقائه تحتوي على معلومات كثيرة وإشارات لغوية وتاريخية وفوائد لا حصر لها

عبدالله سنان شاعر معروف وصاحب كتابات مستمرة في صحف الكويت ومنها «البعثة» وبدأ في التوسع حتى صار معروفاً بين الناس بصفته الأدبية اللامعة

الوطية من أشهر المواقع الكويتية وكان بعض أبناء الكويت يمضون فيه سهراتهم ويتبادلون الأحاديث والأشعار ويعودون لمنازلهم في قمة النشاط والسعادة

القرين موقع شهد بدء النظام الكويتي وتشكّل فيه الحكم حتى كانوا يطلقون على الحاكم شيخ القرين وثبت تاريخياً صلاته مع عدد ممن كانوا يجوبون المنطقة

العكاز.. امتداد صخري في جنوب الكويت يمتد حتى يصل إلى ما يقابل ثانوية الشويخ والميناء ويحمل في الوقت نفسه اسم «القرين» وهو من بقايا الاسم القديم السائد حينذاك



بقلم: د.يعقوب يوسف الغنيم



هذه مجموعة أخرى من الأوراق الكويتية التي أقدمها كل اسبوع، وقد وجدت بين يدي مما اجتمع من اوراقي هذه التي تضم بضعة موضوعات مهمة وجدت أنه من الافضل ان اقدمها معا. خاصة أن بينها ترابطا في الاشخاص.



ولهؤلاء ارتباط مع احد الموقعين الواردين ضمن هذه المجموعة، كما ان الموقع الثاني الذي سوف يأتي ذكره مصاحبا لما اشرت اليه هنا يمثل جزءا مهما من تاريخ بلادنا. وكل ذلك تتضمنه الاوراق المذكورة، وكما يلي:



1 - الشاعر فهد العسكر



هو من أشهر شعراء الكويت وقد نال اهتماما من بينهم بصفة خاصة لتمكنه في فنه، ومن أجل ذلك فقد كان له مجلس يحضره عدد كبير من الأدباء الذين يقدرون شعره، ويعلمون انه مبدع فيه، كما اننا نجد شاعرا كبيرا هو صقر الشبيب يثني في قصيدة له على الشاعر العسكر، ويذكر فيها انه شاعر جدير بحسد الشعراء لجودة ما يقوله في القصائد التي تفيض عاطفة وتتجلى فيها اجمل المعاني، وأحلى العبارات. ومما قاله صقر الشبيب في فهد العسكر:



لو كنت ممن في طبيعته الحسد



لحسدت بين الناس شاعرنا فهد



فقريضه السامي المحلّ منبّه



ما كان من حسد بنفس قد رقد



وفيها بعد ذلك:



هنأنك يا فهد القوافي واثبا



من مِقْوَل لك ما تخطاه السّدد



فإليك جُهدُ مُقَصِّر لم يرضهُ



لك لو لأنفس منه حسنا قد وُجِد



وكفى على صدق الوداد وصفْوِه



جهد المقصر شاهدا مهما شهد



ومع هذا الإطراء، والتفاف صحبه حوله فإنه كان يعاني من اولئك الذين لا يعجبهم ان يتطرق الى بعض الموضوعات التي يعتبرونها مخالفة لتوجه المجتمع، ومن اجل ذلك يناصبونه العداء، كما كانوا يقاطعونه، ويرمونه بكل رأي خبيث. وفي هذا الشأن قال:



أنا إن مت أفيكم يا شباب



شاعر يرثي شباب العسكر



بائسا مثلي عضته الذئاب



فغدا من همه في سقر



وهذا الشاعر الذي تعرض لكثير من عنت منتقديه كان متنوع الشعر، فله قصائد وطنية وأخرى دينية ولم يكن شعره مقتصرا على الموضوعات التي لم تعجب معارضيه، ولكنهم لم يروا إلا ما يستحق المعارضة وأعرضوا عن بقية أغراض شعره الذي كان شعرا جميلا، ونذكر بالخير ونطلب الرحمة لأستاذنا عبدالله زكريا الانصاري لما قام به من جهد في سبيل جمع شعر هذا الشاعر المبدع، وإصدار كتابه الذي طبعه في عدة طبعات عنه، وكل طبعة منها تحتوي على قصائد لم ننشر في الطبعة التي صدرت قبلها لأن اهتمام الاستاذ مستمر في ذلك.



لم يعرف موعد ولادة فهد صالح العسكر على التحديد، ولكن المعروف انه بدأ دراسته عند المدارس الاهلية التقليدية، ثم في سنة 1922م انتظم في المدرسة المباركية، وأبدى فيها اهتماما باللغة العربية والشعر وتلقى ذلك بالتحديد من الاستاذ محمود شوقي الايوبي الذي كان شاعرا فحلا له عدة دواوين مطبوعة.



وبعد فترة من الدراسة في هذه المدرسة التي كانت اول مدرسة نظامية في الكويت، فرغ نفسه للقراءة، فأكب على الكتب يقرأ منها كل ما يصل الى يديه حتى امتلأ علما واتسعت مداركه، وبدا أثر ذلك على شعره الذي اشتمل على موضوعات كثيرة، مما جعله يلقي بعض قصائده في بعض المناسبات ومنها ما ألقاه في المدرسة المباركية بمناسبة المولد النبوي الشريف، ولكن اهم ما قام به في هذا السبيل اشتراكه في المسابقات الشعرية التي كانت تقام في خارج الكويت، ومنها المسابقة التي كانت محطة الإذاعة البريطانية (القسم العربي) تقدمها كل عام. وقد فازت قصيدته (البلبل) بجائزتها في سنة 1947 م وفيها قوله:



ولهانُ ذو خانق رقّت حواشيه



يصبو فتنشره الذكرى وتطويه



كأنه وهو فوق الغصن مضطرب



قلب المشوق وقد جد الهوى فيه



ومن قصائده التي لا تنسى له هذه القصيدة التي قدمها للشيخ عبدالله السالم الصباح بمناسبة توليه زمام الحكم في البلاد. وهي قصيدة طويلة، تنبأ فيها بعهد جديد، وذكر الشيخ احمد الجابر الصباح الذي سبق الشيخ عبدالله السالم في الحكم وبين مدى تأثر الكويت لفقده. وأول القصيدة:



جاء الربيع وأنت راقد



قم واشد يا رب القصائد



ما للبلابل حين يبتسم



الصباح - وللمراقد؟



ويخاطب الشيخ قائلا:



مولاي يا أمل العزيزه



وابنها الحر المجاهد



يا من برفعة قدره



بعد السُّها باهت عطارد



ولحبه بقلوبنا



ونفوسنا ابقى المعابد



وبمدحه هتف الزمان



وكم اصاخ وخرّ ساجد



يا كوثرا يشفي ولا



يلتاح بعد الورد وارد



يا نعمة لله لم



تجحد وما في الشعب جاحد



بالأمس شيعنا الفقيد



بدمعنا وبما نكابد



واليوم بين يديك نلقي



بالأعنّة والمقاود



وهذه الأبيات تدل على تنوع شعره، وتدل ايضا على ان الحياة البائسة التي عاشها وبخاصة في اواخر ايام حياته لم تمنعه من تقديم هذا الشعر الفاخر الذي نسعد اليوم بقراءته وكأن الشاعر ينشده في زماننا هذا.



وأخيرا وبعد معاناة توفي الشاعر فهد صالح العسكر في اليوم الخامس عشر من شهر اغسطس لسنة 1951 وكان وقت وفاته في المستشفى الاميري - رحمه الله.



2 - داود سليمان الجراح



داود سليمان الجراح شاعر كويتي مبدع، تطرق في شعره الى عدة اغراض، ولكن الجانب السياسي كان هو الغالب على ما كتبه من شعر، وقد تغنى بالكويت التي يحبها كثيرا، كما كان يجيد القول في مجال المداعبات الشعرية، وله فيها مع عدد من زملائه مراسلات ومساجلات. ومع ذلك فإن شعره لم يكن كله مداعبات كما يدعي البعض.



نشأ في بيت علم، ودرس مع اخيه الشيخ محمد سليمان الجراح النحو ودرس الفقه على ايدي عدد من علماء عصرهما، وكان من اولئك العلماء الشيخ عبدالله الخلف الدحيان العالم والمصلح الكويتي الشهير، والشيخ العالم احمد عطية الاثري.



يمتاز شعره بالرقة والمتانة في آن واحد، وعلى الرغم من ان هذا الشعر لم يطبع كاملا في ديوان قبل اليوم فإنه لايزال متداولا على ألسنة العديدين من معاصريه، ومن غيرهم وذلك لجودته ورقته.



توفي عن عمر يناهز الخمسين عاما، وذلك في شهر سبتمبر لسنة 1957 ولا يوجد تحديد دقيق لسنة ميلاده، فقد ذكر انه ولد في سنة 1906م كما ذكر تاريخ آخر لولادته هو سنة 1909م.



وكانت للشاعر عدة رحلات الى الهند ودول الخليج والعراق. وذهب الى الغوص على اللؤلؤ كما فعل اقرانه آنذاك.



وعلى الرغم من ان هذا الشاعر كان يعاني من المرض لمدة طويلة، وعلى الرغم من ضيقه بذلك، وحساسيته حيال الكثير من الامور الا ان له بعض الالتفافات الجميلة التي تدخل عليه السرور، وبخاصة عندما يكون مع مجموعة من أصدقائه المقربين، فقد تخيل هؤلاء وهو معهم انهم اعضاء في ناد يرتادونه ويجتمعون فيه، اطلقوا عليه اسم نادي الاصلاح، وكان لهم اجتماع يخصص له يوم السبت وكذلك ليلته.

وكانوا يحرصون على هذا اللقاء الذي يجمعهم كلهم فيتبادلون الأحاديث ان لم يكونوا قد اتفقوا على موضوع معين.

ولهم في اختيار هذا التوقيت غرض اوجزه لي الخال داود الجراح عندما سألته عنه بقوله: «كل أفراد مجموعتي كانوا تلاميذ في المدارس الأهلية، (الكتاتيب)، وكان يوم السبت كريها على جميع التلاميذ لأنه يأتي بعد راحة يوم الجمعة فيملأ حياتنا في المدرسة عملا، وأوامر وزواجر.

لذا فنحن ننتقم منه في احتفالاتنا هذه، ونجعله يوم فرحة بعد ان كان يوم شقاء».



ويقول: «وبمثل هذه الليلة وهي ليلة السبت من كل اسبوع يكون انعقاد الجلسات وإلقاء ما تجود به القرائح من نظم ونثر في شتى الموضوعات.



وليلة السبت وافت وهي مشرقة



وبدرها بيّن والله هادينا



فكم لنا في ليالي السبت من طرف



مسجلات بنور من مساعينا



ومن القصائد التي قالها الشاعر الجراح في حفلات ليلة السبت القصيدة التي مطلعها:



السبت أقبل باسما بوجوهكم



والبشر حف بموكب انتم به



يا أيها الإخوان اهلا مرحبا



حياكم الورد الندي بطيبه



وكانت لقاءات الرفاق ذات تنظيم وذات هدف، ولكن هذا التنظيم محكوم بالخيال والمبالغة، فكأن النادي حزب سياسي ينظر لكثير من الامور، ويقوم بكثير من الاعباء، على حين أن الامر لا يعدو لقاء بريئا بين مجموعة من الأصدقاء الذين حددوا للقائهم موعدا اتفقوا عليه، وهدفا يجمعهم حيث يقولون في لقاءاتهم البريئة هذه ما لا يقولونه علنا، فصاروا يقومون - بشيء من الاسقاط - بالتعبير عن كثير من الآراء في المسائل العامة دون حرج.



والحقيقة انه - كما قلنا من قبل - ليس هناك ناد بمعنى الكلمة، ان هي الا لقاءات تتم ليلة كل سبت تسعد الأصدقاء وتشحذ قرائحهم، وتكون علاجا لما علق في نفوسهم عن يوم السبت اثناء وجودهم في مدارسهم عندما كانوا صغارا، اضافة الى ان عدد هؤلاء كان قليلا لا يمكن ان يكون جمعية او حزبا على الصورة التي نقرؤها في الاوراق المختلفة عن تلك الفترة وأنشطتها.



هذا، ويبدو ان استثقال يوم السبت امر قديم، فها هو ابراهيم الموصلي المغني جليس الخليفة العباسي هارون الرشيد (149هـ - 193هـ - 766 م - 809م) يقول: «سألت الرشيد أن يهب لي يوما في الجمعة (يقصد في الأسبوع) لا يبعث فيه إلي بوجه ولا بسبب، لأخلو فيه بجواري وإخواني». فأذن لي في يوم السبت، وقال لي: «هو يوم أستثقله..».



جاء ذلك في كتاب الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني ج5 ص231، طبعة دار الكتب المصرية.



وكما كان الشاعر داود سليمان الجراح مجيدا في قول الشعر، فقد كان نثره لا يقل جودة عن شعره، وكان يكتب كثيرا وخاصة في رسائله التي يرسلها الى اصدقائه، وكانت رسائله الى صديقه جاسم النصر الله مطولة في كثير من الاحيان، وهي تحتوي على معلومات كثيرة، وإشارات لغوية وتاريخية وفوائد لا حصر لها، كل ذلك بأسلوب رقيق وإنشاء رائق.



3 - الشاعر عبدالله سنان محمد



الشاعر عبدالله سنان محمد السنان، معروف في الكويت وفي خارجها، وله عدة دواوين بدأها بديوانه «نفحات الخليج»، ثم وجد ان شعره كثير لا يحيط به هذا الديوان فأعاد تقسيم كل ما كتب من شعر على عدة دواوين كان الأول منها هو «البواكير» الذي كاد يشمل سائر قصائد الديوان الأول وهو «نفحات الخليج».

اهتم ادباء الكويت بهذا الشاعر، وصدرت عنه بحوث منها كتاب الشاعر فاضل خلف، وكان بعنوان «عبدالله سنان، مغني الشعب، حياته وشعره»، وقد نشرته رابطة الادباء الكويتيين.



ولد الشاعر في مدينة الكويت سنة 1917م، ودرس في المدارس الاهلية التي كانت عاملة في ذلك الوقت البعيد «الكتاتيب» ثم زوال عددا من المهن كان آخرها الوظيفة التي التحق بها في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اذ كان مديرا للشؤون الإدارية في هذه الوزارة، وكان عبدالله سنان شديد التعلق بأصدقائه لا ينقطع عنهم، يسعده معرفة المهتم بالشعر والادب مثله فتكون له فرصة التباحث معه، وتبادل الفائدة في المجال المشترك بينهما، وكانت له كتابات مستمرة في صحف الكويت وعلى الاخص مجلة البعثة التي راسلها منذ امد بعيد ونشر فيها شيئا من شعره ونثره، ومنها بدأ في التوسع في نشر ما يكتب حتى صار معروفا بين الناس بصفته الأدبية اللامعة المعروفة.

أعرف الشاعر عبدالله سنان منذ مدة طويلة، فقد كان لخالي إبراهيم سليمان الجراح دكان في سوق الخضرة وكنت أتردد عليه وبخاصة عند نهاية الدوام المدرسي، إذ كنت طالبا يومها في معهد الكويت الديني وعندما ينتهي دوام المساء أذهب الى الخال في الدكان إذ كان المعهد في المكان المسمى الآن سوق الذهب، ولم يكن بعيدا عن سوق الخضرة.

فكنت أقف عنده الى ان يحين وقت عودته الى البيت فأعود معه، وفي هذه الأثناء كنت أرى عددا من الأدباء والشعراء يأتون الى الخال في دكانه ويتباحثون معه، ويقرأ بعضهم عليه بعض الشعر أو بعض اوراق من النثر، وهو يستمع الى الجميع.

وكان من الذين أراهم هناك بصفة دائمة شاعرنا عبدالله سنان، ومنذ ذلك الوقت عرفته واستمرت معرفتي به الى ان فرقنا الزمان.



الشاعر عبدالله سنان محمد يذكر هذه الايام، وتلك اللقاءات ويحفظ لخالي ودا عميقا، وقد حدثت هناك حادثة لطيفة بين الرجلين لابد من الاشارة إليها:



أنجز الشاعر السنان ديوانه الأول «نفحات الخليج» وتسامع الناس بذلك، فجاء أحدهم ليسأل الخال ابراهيم عن رأيه في الديوان كما جرت عادة المهتمين بالأدب، فوجد الخال يرد عليه بأنه لا يعلم بصدور الديوان ولم يبلغه الشاعر بأي شيء عن ذلك.

والواقع ان الرجل لم ينس ان يبدي اهتمامه بالخال بدليل اهدائه الديوان اليه مع كلمة طيبة تدل على طيب عنصره، ولكنه انشغل فلم تتح له فرصة المرور على الدكان لإيصال الديوان الى المهدى اليه، وهذا أمر لم يكن الخال ابراهيم الجراح يعرفه من قبل.



4 ـ الوطية



من أشهر المواقع الكويتية ضمن العاصمة موقع ساحلي يسمى الوطية، يُرى امام مبنى المستشفى الأمريكي الذي لايزال قائما وان كان استخدامه قد تغير عن ذي قبل.



ويبدو هذا المكان الى الغرب قليلا ممن المستشفى المذكور، وتدل عليه مجموع من الصخور السوداء ذات الملمس الناعم. وقد سميت بهذا الاسم لأن عليها ما يشبه وطأة قدم إنسان، وقد كثرت الأقاويل الشعبية حول الوطأة، وحول صاحبها، على حين أنها لم تكن إلا تشكيلا رسمته الطبيعة في هذا الموقع.



وفي فصل الصيف تمتلئ الوطية والساحل الممتد غربا عنها بالناس الذين يعجبهم المكان ويسعدهم جوه، وما يجدونه فيه من متعة السباحة، فيُحضر الآباء أبناءهم، وتحضر النساء أيضا في موضع جانبي حيث يقضي الجميع أوقاتا ممتعة، ويعودون الى منازلهم وهم في قمة النشاط والسعادة، لأن الموضع ـ فيما عدا الصخور السوداء التي وصفناها يمتاز بساحل جميل، ورمل كأنه الذهب، ومدى بعيد يستوعب كل الذين يؤمونه.

وكان بعض أبناء الكويت يمضون به سهراتهم، ويتبادلون فيه الأحاديث والأشعار ولذا فإن ذكر الوطية قد سجل في الأذهان ولن يسنى أبدا.



5 ـ القرين



هذا موقع ساحل جون الكويت الجنوبي يحاذي الموقع الذي بنيت فيه مدرسة الشويخ الثانوية التي تحول مقرها الى الجامعة فيما بعد.



وكان هذا الموقع هو الذي بدأ فيه النظام الكويتي، وتشكل فيه الحكم، ثم صار ازدياد السكان، وكثرة الانشطة من الاسباب التي دعت الى اختيار مكان أرحب فنشأت الكويت العاصمة كما هو معروف في تاريخها، وكل ذلك وارد في الكتب التي تناولت مسألة نشأة الكويت، ومنها كتابنا: الكويت عبر القرون المنشور في سنة 2001م.



أمام موقع القرين الساحلي فهو جزيرة طويلة نسبيا تتوسط جون الكويت هي التي تسمى جزيرة العطاز ولها تاريخ قديم كشفت عنه بعثات الآثار.



ولقد سبق لي ان كتبت عن ذلك ما يلي:



إذن فالقرين موقع له تاريخ كان اساس نشأة الكويت، فقد كان مقرا للحكم منذ البداية، وكان معروفا لدى دول الجوار، ولدى الدول ذات النشاط البحري في المنطقة.

وقد ذكره عدد من الأجانب، وكانوا يطلقون على الحاكم لقب شيخ القرين، وقد ثبت تاريخيا وجود صلات بين عدد من هؤلاء الأجانب الذين كانوا يجوبون المنطقة بحرا وبين حاكم القرين، واستمرت هذه العلاقة وازدادت توثقا بعد الانتقال الى العاصمة التي اختارها الحاكم وأطلق عليها اسم الكويت نسبة الى الكويت التي بناها صباح الأول هناك.

وذكر هذا الكوت المجاوركولبروك الذي كتب لقيادته تقريرا عن المنطقة في اليوم العاشر من شهر سبتمبر لسنة 1820م فقال: «وأول مستوطنة على رأس الخليج هي الكويت التي تقع على مرفأ صالح لرسو السفن، ويقطنها خليط من العرب الخاضعين لآل صباح، وهم فرع من قبيلة العتوب، وتقوم على حمايتها قلعة مزودة بعشرين مدفعا».



العكاز



امتداد صخري في جون الكويت، يبدو على شكل عكاز، وهو متصل بالجزيرة الصغيرة متجها الى الشرق منها ويقترب أكثر إلى المنطقة اللاحقة للمنطقة التي تقع فيها الجزيرة الصغيرة حتى يصل الى ما يقابل ثانوية الشويخ وميناء الشويخ، وهي تحمل في الوقت نفسه اسم (القرين) وهذا من بقايا الاسم القديم الذي كان سائدا في المنطقة، وقد تم ادخالها ضمن ميناء الشويخ وضمت الى اليابسة مثلها في ذلك مثل الجزيرتين الكبيرة والصغيرة، وكانت ادارة الآثار والمتاحف بوزارة الإعلام ـ عندنا ـ قد قامت بعدة استطلاعات حول هذه الجزيرة ابتداء من سنة 1972، وجمعت بعض القطع المتناثرة من الموقع.

وهنا يقول الاستاذ جواد كاظم النجار في كراسة كتبها تحت عنوان «التنقيب في جزيرة عكاز (القرين)» 1978م الموسم الاول، ونشرتها مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية الصادرة من جامعة الكويت: «وفي سنة 1973م وعند مجيء البعثة الأميركية لجامعة جون هوبكنز للتنقيب في جزيرة فيلكا؛ أخذنا هذه البعثة الى الجزيرة (يعني عكاز) للتعرف على رأيهم حول تلالها.

وكان رأي رئيسة البعثة أن المواد التي جمعت من الجزيرة تعود لفترات مختلفة منه الإسلامي في القرن السابع عشر ومنها المستورد في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتعود للقرن الثاني الميلادي، وبعض الفخار (الكاشي) الطراز الذي يعود للقرن الخامس عشر قبل الميلاد».

ولا يمكن الادعاء بأن كولبروك قد أورد هذه الأقوال دون دليل، فمن الواضح أنه كان شاهد عيان ورأى القلعة (الكوت) بنفسه، ومن المعروف ان الانتقال من القرين الى الموقع الجديد كان لأسباب منها اختيار المكان الآمن الذي تسهل حمايته، ولذا فقد بادر الشيخ منذ البداية ببناء (القلعة) ووضع فيها المدافع التي تحميها عند اللزوم.



وإضافة الى ذلك، فإن ذلك القرين قد ورد كثيرا في كتابات الرحالة، والخرائط الأولى للمنطقة، وفي غير ذلك فإن هناك ما يدل على أمر مهم آخر يرجع إلى سنة 1758م، وهو الصلة المتينة التي كانت تجمع شيخ الكويت بممثل هولندا في جزيرة خرج المعروفة، وكانت هذه الجزيرة تحت العلم الهولندي حتى سنة 1766م.



حول اللهجة الكويتية



حديثنا الآن عن اللهجة الكويتية من مصدر مختلف، وهو كتاب قديم من كتب التراث العربي الذي يبين ألفاظ اللغة العربية الفصحى، ومنه نستطيع مقارنة بعض ألفاظ لهجتنا بما ورد فيه من ألفاظ فصيحة.

هذا الكتاب (المرجع) هو كتاب: إصلاح المنطق الذي ألفه العالم اللغوي القديم يعقوب بن اسحق بن السكيت المولود في سنة 186هـ التي توافق سنة 802م.



وكنت قد أصدرت كتابا بعنوان «ألفاظ اللهجة الكويتية في كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت» وصدر في سنة 2007م. وقد أجملت فيه الألفاظ الفصيحة المطابقة لبعض ألفاظ اللهجة عندنا.

وكتاب ابن السكيت المذكور مطبوع في سنة 1987م بتحقيق شيخي الاستاذ عبدالسلام محمد هارون، ونشر دار المعارف بمصر.

ومما يذكر ان هذا الكتاب لا يسير في ذكر الألفاظ على حروف المعجم كما جرت عادة المؤلفين اللاحقين لذلك، ولذلك قام عبدالله بن الحسين العكبري بترتيبه بحسب تسلسل حروف الهجاء تحت اسم: المشوف المعلم في ترتيب الاصلاح على حروف المعجم، وقد طبع محققا في سنة 1983م.



ومن هنا نبدأ: تنمو في الكويت اعداد وفيرة من الاعشاب البرية، ومنها ما هو للرعي، ومنها ما يستفاد منه في العلاج، ولما كان العلاج بالاعشاب معروفا منذ مدة عندنا، فقد كان الأهالي يهتمون بهذا النوع فيجمعونه ويجففونه ويحتفظون به عند الحاجة، عندما ينتهي موسمه فيصبح العثور عليه صعبا.



وهذه الأعشاب لها اسماء تعرف بها، وبعض الاسماء قديم، ولكن اللهجة لاتزال تستعمله، وقد أورد ابن السكيت في كتابه «اصلاح المنطق» اسماء عدد كبير من الاعشاب والشجيرات، ولما كانت هذه الاسماء التي أوردها ضمن الاسماء المألوفة في اللهجة فقد آثرنا إيرادها فيما يلي:



أ ـ الهرم؛ وهو نبات يتكون من شجيرة تمتلئ بحبيبات خضراء مكتنزة بالماء ذات طعم مالح، وأكثر ما يزدهر هذا النبات في فصل الصيف، وكان الطريق الى الجهراء يمر بمنطقة مليئة بشجيرات الهرم، وبخاصة في المناطق السبخة الواقعة على يمين المتجه الى الغرب.



ب ـ الحمض؛ وهو نبات معروف شبيه بنبات العرفج لكن فروعه أشد قوة، وتقبل الإبل على أكله، ويستعمل وقودا تصدر منه رائحة طيبة مستساغة.



جـ ـ الجعده؛ نبات يباع عند العطارين في الاسواق وهو زهر نبتة لها زهر أبيض يميل الى الصفرة قليلا، يضاف الماء المغلي الى قليل منه ويترك لعدة دقائق ثم يشرب أو تغسل به الجروح والدمامل.



يطلق عليه في اللهجة: اجعده، وتقلب الجيم ياء فيقال: إيعده.



د ـ السنوت؛ من النباتات المستعملة في التوابل وهو شبيه بالشمار (حبة الحلوة) وله بعض الاستطبابات. كما ان له عدة استعمالات. وفي الكويت خاصة يضاف الى الحشو الذي يصنع لأكله الجريش فيعطيه طعما لذيذا ونكهة زكية.



هـ الجرجير؛ لم يكن الجرجير معروفا في الكويت منذ القدم. ولكنه اليوم موجود فيها منتشر على كثير من موائدها، وبخاصة في المقبلات التي تقدم مع الطعام.



و ـ حلبة؛ أورد ابن السكيت ذكر الحلبة في ص 118 دون تفصيل أو شرح. وهي نبتة تخرج حبوبا معروفة أشهر من أن تعرف.

ولها في الكويت عدة استعمالات، وبخاصة في علاج البرد، كما تشرب مغليها النساء بعد الولادة، وتضاف الى بعض مأكولاتهن التي يتناولنها في هذه الفترة.



ز ـ الطلح؛ يقول ابن السكيت: «الطلح شجر عظام له شوك» وهو شجر معروف في الكويت بهذا الاسم. وتوجد بكثرة في المنطقة المتاخمة لساحل البحر غربي منطقة الدوحة.



ح ـ صريمة؛ «يقال: صريمة من غضى ومن سلم، للجماعة منه» والصريمة المعروفة في الكويت نبات بري، عبارة عن شجيرة غير مثمرة.



ط ـ نصي؛ ورد ذكر النصي في قول ابن السكيت: «وأرض منصية: كثيرة النصي». والنصي نبات بري معروف لدينا.



ي ـ الرمث؛ ذكر ابن السكيت الرمث على أنه من النباتات التي تظهر عند هطول الامطار. وهو نبات معروف في الكويت.



ك ـ عرفج؛ وذكر ابن السكيت العرفج قائلا ان الابل تأكله ولكه يحدث لها ـ في بعض الأحيان ـ تلبكا يسمى الحبج، وهو ما بينه بقوله: «وهو ان يلتبد في بطونها وتلتوي عليه مصارينها». والعرفج نبت معروف لي الكويت.



ل ـ ارطا؛ ذكره ابن السكيت قائلا: «كما يقال: ارطاه وارطا» وفي اللهجة نقول: أرطاة للمفرد وأرطا للجمع. وفي شمال غربي الكويت موضع صحراوي يسمى أم أرطى، وسمي بذلك لكثرة نبات الأرطى فيه.

وبجوار هذا الموضع خبرة تجتمع فيها مياه الأمطار في موسمها تدعى خبرة أم ارطى وهما في غربي طريق العبدلي المتجه شمالا، يبعدان عن العاصمة مسافة 74 كيلومترا.



م ـ سلم؛ شجرة برية قوية الفروع، وهي غير السلم الذي زرع في شوارع الكويت في الخمسينيات من القرن الماضي، وهذا الأخير قريب من نوع شجر الصفصاف.



يضاف الى ذلك عدد من النباتات المشهورة قديما وحديثا بحيث لا جدوى اضافية لذكرها هنا.