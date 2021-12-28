القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أننا نستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة فيما يتعلق بإنتاج وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة والربط مع دول الجوار.



جاء ذلك في تعقيب الرئيس السيسي، على كلمة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر، خلال افتتاحه امس عددا من المشروعات القومية والاستراتيجية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمحافظات صعيد مصر، وفي مقدمتها مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء النظيفة على مستوى العالم.



وقال الرئيس السيسي «استطعنا الاتفاق مع دول الجوار في مجال الربط الكهربائي بفضل ما بذلناه من جهود لتطوير البنية الأساسية في هذا القطاع»، منبها إلى أن الدول غير الجاهزة في هذا المجال سيفوتها الكثير لأن الربط الكهربائي يسمح بتبادل الكهرباء فيما بين الدول في أوقات الذروة.



وأشار إلى أن حجم ما تم انفاقه في قطاع الكهرباء في مصر بدون الصعيد بلغ 150 مليار جنيه خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية، وإذا ما أضفنا إلى ذلك قطاع النقل والمواصلات، على سبيل المثال، فإن هذا المبلغ سيتجاوز ضعف هذا المبلغ.



وأكد الرئيس السيسي أن الاهتمام ليس مجرد كلام، موضحا بأنه لم يقبل ببعض المقترحات بزيادة الرواتب بمبالغ بسيطة تتراوح ما بين 100 و150 جنيها، وفضل عدم ترك الناس بدون خدمات من مياه وكهرباء وخدمات وصرف صحي وخلافه.



ولفت إلى أن الدولة أنفقت ما يزيد على 1.1 تريليون جنيه سنويا على الصعيد، ومازلنا نعمل لتوفير الخدمات للمواطنين بها بالشكل المناسب.



وطالب الرئيس السيسي بأن يتم في المشروعات التي تقوم بها مبادرة «حياة كريمة» حاليا في الصعيد بتغيير عدادات الكهرباء الحالية بأخرى مسبوقة الدفع لتلافي شكوى عدم انضباط قراءة العدادات ولكي نساعد المواطن على التحكم في استهلاك الكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية.



وأشار الرئيس إلى أن الهدف من هذه الافتتاحات هو إطلاع المواطنين على حجم الجهد المبذول والتكلفة المالية المدفوعة «وهذا عملنا الذي نقوم به وإذا لم نفعله سنكون مقصرين»، مؤكدا أن الدولة ستواصل تقديم المزيد.



وأكد الرئيس أن الحكومة مستمرة في تطوير هذا القطاع، مشيرا إلى أن هناك أهدافا استراتيجية أساسها نقل الطاقة الكهربائية بصورة وجودة عالية.



وطالب الرئيس وسائل الإعلام بنقل الجهود التي تحققها الدولة في هذا الشأن للمواطنين بكل الوسائل الممكنة.



وأشار إلى أن مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية، على سبيل المثال، هو مشروع رائع يقوم بتشغيله القطاع الخاص بكوادر من أبناء الصعيد، داعيا إلى إعطاء المزيد من الفرص لهم.



وأكد الرئيس السيسي أهمية الحوكمة من أجل تعظيم حجم تحصيل مستحقات الدولة في قطاع الكهرباء وتقليل العجز الذي تتحمله في هذا الصدد لأن الدولة لا تستطيع تحمل المزيد إلى جانب الأعباء الضخمة الناجمة عن تكلفة إقامة هذه المشروعات «لأنها تحمل الدولة بالديون أيضا».