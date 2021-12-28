يواصل «أوميكرون» الفيروس المتحور عن فيروس كورونا انتشاره الصاروخي في العديد من دول العالم، محدثا المزيد من الفوضى في الأجواء مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية منذ عطلة الميلاد نهاية الأسبوع، فيما سجلت الولايات المتحدة ارتفاعات تجاوزت 80% في اعداد الاصابات، ولجأت فرنسا إلى فرض قيود صحية جديدة في مواجهة السلالة سريعة الانتشار.



وسجلت منطقة أوروبا أكبر عدد من الإصابات بكوفيد في العالم مع 2.901.073 حالة في الأيام السبعة الماضية ما يقارب 55% من الإجمالي العالمي، بالإضافة إلى أكبر عدد من الوفيات التي بلغت 24287 وفاة الأسبوع الماضي وما يعادل 53% من الإجمالي العالمي، تليها منطقة الولايات المتحدة الأميركية وكندا مع 10269 وفاة أو 22%.



وفي الولايات المتحدة سجل ما يقرب من 190 ألف إصابة جديدة يوميا خلال الأيام السبعة الماضية وفقا لأرقام جامعة جونز هوبكنز، ووصل معدل الارتفاع إلى 83% في أسبوعين، بضغط من ارتفاع الإصابات بالمتحور أوميكرون شديد العدوى والذي اصبح النسخة المتحورة فيها كما في العديد من دول العالم.



ودقت السلطات الصحية في نيويورك ناقوس الخطر بشأن «زيادة عدد المرضى الأطفال في المستشفيات المتصلة بكوفيد-19».



وأضافت أن «أكبر زيادة تتعلق بمدينة نيويورك حيث تضاعف أربع مرات عدد من أدخلوا إلى المستشفى» بين أسبوع الخامس من ديسمبر وأسبوع التاسع عشر منه. ونصف حالات الإدخال إلى المستشفى هي لأطفال دون الخامسة لم يبلغوا بعد سن التطعيم.



وفي البحر أيضا، أصاب كوفيد ركابا في إجازة. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه تم رفض طلبات عدة سفن التوقف في العديد من موانئ البحر الكاريبي.



إلى ذلك، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس أن إنهاء جائحة فيروس كورونا «يتطلب تطعيم 70% من سكان العالم»، مجددا الدعوة لوضع حد لعدم العدالة في توزيع اللقاحات.