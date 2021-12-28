انطلاقا من الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف ورؤيتها للريادة عالميا ورسالتها وتحقيقا لقيم التميز والشراكة والمسؤولية وحرصا من إدارة التأهيل والتقويم على تحقيق أهدافها تجاه المتعافين من آفة الإدمان، تم عقد اجتماع مشترك بين نائب المدير العام لشؤون الشباب في الهيئة العامة للشباب ومدير إدارة التأهيل والتقويم (ندبا) فهد محمد العتيبي، ومسؤول منزل منتصف الطريق (وزارة الصحة) ورئيس قسم الإسكان والرعاية الاجتماعية يعقوب الشطي، وذلك للاستفادة من مخيم الجوالة الكشفي بمنطقة الجهراء لبدء فعاليات المخيم الربيعي للمتعافين من آفة الإدمان من نزلاء منزل منتصف الطريق وإقامة البرامج التربوية والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية المتنوعة التي تعدها إدارة التأهيل والتقويم إضافة إلى جلسات علاج جماعي يومي، بهدف توفير الأجواء الطبيعية للمتعافين وتأهيلهم لتحمل المسؤولية والإنتاج والعطاء والاستمتاع بحياتهم بصورة صحيحة، واستكمال البرنامج التوعوي والتثقيفي والعلاجي المعد لهم لإعادة دمجهم بالمجتمع.