twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الزايد والصرعاوي الثلاثاء 2021/12/28 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 4508 A+ A- استمع المعرس عمر عبدالعزيز الزايدمرزوق الغانم يقدم التهانيالزميل يوسف خالد المرزوق مباركاصالح الفضالة مباركا (محمد هاشم)عبدالعزيز الغنام يهنئد.بدر الملا يقدم التهانيعبدالله المحري مهنئاعم المعرس مطلق الزايدخالد الشايع مباركاأحمد باقر يقدم التهانيد. عبدالمحسن الجارالله الخرافي يباركعبدالعزيز المطوع مهنئاد.يعقوب الرفاعي مباركاأبناء الصرعاوي والقصار يهنئونعادل الصرعاوي يهنئعم المعرس يعقوب الزايد ووالد المعرس عبدالعزيز يوسف الزايد ووالد العروس عماد الصرعاويعبدالعزيز يوسف مطلق الزايدعم المعرس مشعل الزايد وأبناهفهد النمش وحمد السلاحي يهنئانعبدالله القندي يباركعبدالرحمن وسعود الزايد يباركان لشقيقهماالمعرس متوسطا بعض الأصدقاءعبدالعزيز الزايد مع ابنه سعود وحفيده عبدالعزيزعمر الزايد وعبدالعزيز عماد الصرعاوي وعماد الصرعاوي وعماد الحساويعلاء الصرعاوي ومشعل الزايدلقطة جماعية لعائلتي الزايد والصرعاويعمر الزايد وعبدالله الصرعاوي وعماد الصرعاوي وعبدالعزيز الصرعاوي وعبدالرحمن الصرعاوي احتفل عبدالعزيز يوسف مطلق الزايد بزفاف نجله عمر على كريمة عماد عبدالعزيز الصرعاوي.وبهذه المناسبة، أقيم احتفال حضره جمع من الشخصيات إضافة إلى الأهل والأصدقاء.ألف مبروك.