احتفل عبدالعزيز يوسف مطلق الزايد بزفاف نجله عمر على كريمة عماد عبدالعزيز الصرعاوي.



وبهذه المناسبة، أقيم احتفال حضره جمع من الشخصيات إضافة إلى الأهل والأصدقاء.



ألف مبروك.