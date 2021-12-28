هددت روسيا بوقف آلية إيصال المساعدات الإنسانية الى ملايين السوريين عبر الحدود مع اقتراب موعد تمديد تلك الآلية في مجلس الأمن الدولي، حيث تضغط لحصر إيصال جميع المساعدات لمناطق سيطرة المعارضة عبر الحكومة في دمشق وهو ما سيشكل خلافا جديدا مع واشنطن والدول الغربية.



وقال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرنتييف لوكالة تاس الروسية إن بلاده لن تمدد آلية المساعدات عبر الحدود إلى سورية، «في حال لم يتم إحراز تقدم في حل المشاكل الإنسانية».



وأضاف لافرنتيف: «لسوء الحظ، نرى أنه على الرغم من إعلان النوايا، لم يتم إنجاز سوى القليل جدا من العمل الملموس. نحن نؤيد تقليصه. لقد منحنا عمليا ستة أشهر مع تمديد يصل إلى عام لإظهار استعداد المجتمع الدولي لتغيير موقفه من هذه القضية. إذا لم تكن هناك تغييرات، فسنغلق الآلية في النهاية».



وجدد المبعوث الروسي موقف بلاده من ما وصفه بـ «آلية العبور غير شرعية»، مشيرا إلى أن هذه الآلية «غير كفؤة وتتجاوز إطار القانون الدولي» لأنه لم يسبق وأن تم تطبيقها في العالم قبل سورية، بحسب تصريحه.



ووفق هذا الموقف، تطالب موسكو أن تصل جميع المساعدات الأممية إلى دمشق، حيث يتم إدارة توزيعها من هناك.



وأضاف لافرنتيف: «وافقت روسيا على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585، حيث أعربت عن أملها في أن يكون ذلك حافزا للمجتمع الدولي لزيادة حجم المساعدات الإنسانية للحكومة السورية».



وتابع: «ليس فقط من خلال المساعدات الإنسانية في شكل غذاء، ولكن الأهم من ذلك، إطلاق برامج الإنعاش المبكر: لإعادة مرافق دعم الحياة، والطاقة، وخطوط الكهرباء، ومحطات ضخ المياه، ومرافق الرعاية الصحية، والمدارس، وما إلى ذلك».



وفي 9 يوليو، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد إيصال المساعدات إلى ملايين النازحين في شمال سورية عبر الحدود مع تركيا من معبر باب الهوى، وذلك بعد مفاوضات ماراثونية بين موسكو والغرب، وبعد أن نجح الفيتو الروسي في إغلاق ثلاثة معابر أخرى لإيصال المساعدات اثنان مع العراق وآخر مع تركيا أيضا.



وبحسب القرار الأممي 2585، تمدد الآلية عبر باب الهوى لمدة 12 شهرا، بشرط أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا عن عمل آلية المساعدة عبر الحدود خلال ستة أشهر، واختلف الطرفان في تفسير القرار، حيث تصر الولايات المتحدة والغرب على أن الآلية ستمدد تلقائيا بعد 6 أشهر، فيما تريد موسكو التصويت مجددا بعد انقضاء الأشهر الستة.