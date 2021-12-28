اتهمت دمشق الولايات المتحدة بتوزيع بذار قمح مشبوهة على عدد من الفلاحين في منطقة الجزيرة، التي تعتبر سلة غذاء سورية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نقلا عن «مصادر أهلية» في منطقة المالكية إن ما وصفته بـ «منظمة غير شرعية» وزعت بالتعاون مع ميليشيا قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يهيمن عليها الأكراد، و«بإشراف الاحتلال الأميركي بذار قمح على الفلاحين والمزارعين في قرى عين ديوار ومزرعة النصارة وحب الهوى وتل الذهب وعين الخضرة الجديدة والغمر»، وعدد آخر من القرى في وقت لاحق.

واتهمت المصادر القوات الأميركية بأنها «توهم الأهالي بأن البذار الموزعة جيدة وذات جودة عالية لتشجيعهم على استخدامها في حقولهم رغم أنه قمح مهجن ويحتوي على آفات زراعية تؤدي زراعتها إلى إخراج الأراضي الزراعية من الاستثمار بالتدريج لتصبح غير قابلة للزراعة مستقبلا وبالتالي ضرب الموسم الاستراتيجي الرئيس في الجزيرة السورية وخلق كارثة غذائية للمواطنين». واعتبرت ان ذلك يأتي في سياق محاولات استهداف البنى الاقتصادية وتخريب المحاصيل الاستراتيجية.

ونقلت عن مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة م. سعيد ججي أن البذار التي وزعت تم إدخالها عبر معبر الوليد مع العراق، مشيرا إلى أنها المرة الثانية التي يقدم فيها الأميركيون على إدخال بذار قمح مجهولة المصدر خلال الشهرين الأخيرين، حيث بينت التحاليل المخبرية أنها غير صالحة للزراعة لأن 40% منها تحتوي على إصابات بآفة «النماتيدا» التي تستوطن الأراضي الزراعية وتدمرها بشكل نهائي.

وحذر ججي كل الفلاحين والمزارعين من تسلم بذار مجهولة المصدر.