عبدالعزيز الفضلي

أربك ڤيروس «كورونا» العمل في مدرسة خولة بنت حكيم المتوسطة للبنات والتابعة لمنطقة الفروانية التعليمية، حيث تم اكتشاف 17 حالة مصابة بفيروس كورونا منها 11 طالبة و6 معلمات وإداريات.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة ل «الأنباء» إن المدرسة أغلقت 3 فصول منذ 18 ديسمبر الجاري لاكتشاف الوباء فيها، وتحويل التعليم لطالبات هذه الفصول إلى «الأونلاين»، بينما تم إيقاف الاختبارات عن الطالبات المصابات أما المعلمات والإداريات فتم تطبيق العزل المنزل عليهن.



وأوضحت أنه حتى الآن تنتظر الإدارة تعليمات أو نشرة من وزارة التربية تبين آلية تقديم الاختبار للطالبات متمنية أن يؤجل لهن إلى نهاية الفصل الحالي أو بداية الفصل الثاني حيث انه من الظلم أن يؤجل لنهاية العام الدراسي والذي سيقدم بالمنهج كاملا.



وأضافت المصادر أن الإدارات المدرسية بالتنسيق مع المناطق التعليمية والتربية ووزارة الصحة تعمل الالتزام بالاشتراطات الصحية وفقا لتعليمات السلطات الطبية في البلاد متمنية إزالة هذا الوباء عن البلاد والعباد.



ورغم هذه الإصابات أكدت المصادر أن المدرسة ملتزمة بجميع الإجراءات الاحترازية.