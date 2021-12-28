بشرى شعبان

في إطار التعاون المشترك بين وزارتي «الشؤون» و«الداخلية»، خاطبت إدارة السجن المركزي إدارة رعاية الأحداث للاستعانة بخبراتها في تعديل سلوك المدمنين من نزلاء المؤسسات الإصلاحية، وخاصة المدمنين.



وقالت مصادر مطلعة إن إدارة رعاية الأحداث وضعت خطة نفسية اجتماعية شاملة لتعديل سلوك مدمني المخدرات المودعين في المؤسسات الإصلاحية، فضلا عن تجهيز فريق من الكوادر الوطنية المتخصصة لدراسة ملفات نزلاء السجن المركزي تمهيدا للبدء في برامج تعديل سلوكهم.



وأشارت المصادر إلى أن «الشؤون» تمد يد التعاون لجميع الجهات الحكومية من أجل الارتقاء بالعمل داخل الجهاز الحكومي.