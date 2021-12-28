حنان عبد المعبود

أصدر وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا قرارا بتشكيل لجنة لدراسة ميكنة ادارة العلاج بالخارج وربطها آليا بالمستشفيات وادارة المحاسبة المالية والمكاتب الصحية على أن يرأسها وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية.

وتضمن القرار الذي حصلت "الانباء" على نسخة منه وضع التصورات الخاصة بالنظام الألي وخطة الربط بين المستشفيات وإدارة العلاج بالخارج واللجان التخصصية باللجنة العليا للعلاج بالخارج وإدارة المحاسبة المانية ومتابعة التطبيق والتسريع في تطبيقها وتقديم الاقتراحات التي من شانها الاستعجال في تنفيذ تطبيق الميكنة في تلك الإدارات والمراقبات.



