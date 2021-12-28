توجيه جميع الجهود لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين والمقيمين وتحقيق كل ما ينشده الوطن العزيز من تقدم ونمو وازدهار

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ظهر اليوم، في دار يمامة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث رفع لسموه الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة، وقد بارك سموه، حفظه الله، هذا الاختيار، وزود سموه سمو رئيس مجلس الوزراء بتوجيهاته السديدة متمنيا لهم كل التوفيق والسداد، متطلعا سموه إلى التعاون المثمر بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوجيه كافة الجهود لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين الكرام والمقيمين وتحقيق كل ما ينشده الوطن العزيز من تقدم ونمو وازدهار.