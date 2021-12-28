مريم بندق
علمت "الأنباء" ان التشكيل الحكومي الجديد شبه النهائي يتضمن اسماء الوزراء التالية:
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.
وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر.
وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور.
وزير الصحة د. خالد السعيد.
وزير النفط والكهرباء د محمد الفارس.
وزير العدل المستشار جمال الجلاوي.
وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان.
وزير الإعلام والشباب د. حمد روح الدين.
وزير شؤون مجلس الأمة محمد عبيد الراجحي.
وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبد الوهاب الرشيد.
وزير البلدية والاتصالات د. رنا الفارس.
وزير التربية ووزير التعليم العالي د. علي المضف.
علي الموسى وزيرا للاشغال.
مبارك العرو وزيرا للاسكان والشؤون.
عيسي الكندري وزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية.