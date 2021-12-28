أعلنت وزارة الطاقة الكورية الجنوبية إغلاق أقدم محطة كهرباء تعمل بالفحم في كوريا الجنوبية نهائيا هذا الأسبوع، تماشيا مع خطة الحكومة للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الغبار الناعم.



وستتوقف محطة "هونام" لتوليد الكهرباء بالفحم الواقعة في "يوسو"، على بعد 450 كيلومترا جنوب العاصمة سول، عن العمل يوم الجمعة المقبل، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.



ويعد إغلاق المحطة التي تعمل منذ عام 1973 جزءا من خطة إدارة الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" للتخلص التدريجي من 10 من محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالفحم، وتحويل جزء منها إلى محطات تعمل بالغاز الطبيعي المسال لتقليل استخدام الفحم.



وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أنه تم حتى الآن إيقاف تشغيل جميع المحطات العشر التي تعمل بالفحم في البلاد منذ عام 2017، حيث انتهت دورة حياتها التشغيلية واحدة تلو الأخرى.



وقالت الوزارة إنه سيتم بناء محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال تولد قدرا أقل من الغبار الناعم، في موقع المحطة التي سيتم إغلاقها في "يوسو".