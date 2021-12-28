خرج آلاف الأشخاص في العديد من المدن الألمانية إلى الشوارع اليوم الاثنين للاحتجاج على تدابير الحماية من كورونا.



وحسب بيانات الشرطة، تظاهر نحو 3000 شخص في مدينة كوتبوس، فيما تظاهر نحو 9000 شخص في 16 مكانا في ولاية براندنبورج كما كان هناك موكب يضم 300 شخص في مدينة بوتسدام عاصمة الولاية.



وعلى الرغم من برودة الطقس والطرق الزلقة تظاهر نحو 2700 شخص في مدينة شفيرين عاصمة ولاية مكلنبورج-فوربومرن لإبداء استيائهم من القيود المستمرة وخطط الحكومة لتطبيق التطعيم الإجباري. وتجمع عدة آلاف في مدينة روستوك.



وحسب البيانات الأولية للشرطة في مدينة ماجدبورج عاصمة ولاية سكسونيا آنهالت جاب نحو 3000 شخص المدينة فيما تظاهر نحو 1500 شخص في مدينة هاله كما كانت هناك احتجاجات في مدن أخرى في الولاية.



وتظاهر نحو 2000 شخص في مدينة جيرا بولاية تورينجن حسبما ذكرت متحدثة باسم الشرطة هناك، فيما تظاهر نحو 1300 شخص بمدينة التنبورج المجاورة فضلا عن تظاهر عدة مئات آخرين في مدن أخرى بالولاية.



كما تظاهر عدة مئات من الأشخاص في مدينة فرايبرج بولاية سكسونيا، وحاولت قوات الشرطة إيقاف موكب للمتظاهرين في مدينة باوتسن لكنهم تعرضوا للرشق "على نحو كبير" بألعاب نارية وزجاجات حسبما كتبت الشرطة على تويتر.



وفي ولاية هيسن تظاهر نحو 1000 شخص في كل من مدينتي زاربروكن وفولدا كما كانت هناك مسيرات احتجاجية في مدن أخرى في الولاية وكذلك في ولاية بادن-فورتمبرج.