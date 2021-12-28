عادل الشنان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية من الضاحية الأولى في القسائم الحكومية بمشروع «جنوب مدينة سعد العبدالله» والتي تشتمل على 134 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 17/10/1999، وذلك وفقا للمواعيد التالية:



1 - توزيع البطاقات يومي الخميس الاثنين 30/12/2021 و3/1/2022.



2- توزيع بطاقات الاحتياط يوم الثلاثاء 4/1/2022.



3- إجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 5/ 1/ 2022.



وأهابت المؤسسة بالمواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان الى الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



علما أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص.



وطالبت المؤسسة المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 4/1/2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط، وفيما يلي أسماء المخصص لهم في هذه الدفعة:



حميد أحمد محمد العيسى الحوطي

محمد علي عبدالله الشويماني

علي سعد مبارك فرج

اياد سلطان أحمد السمحان

ناصر محمد عبدالله العجمي

مناور مناور علي الجدعي

راشد راجح عبدالله ريكان الهاجري

علي علي سامي العليوي

طه عبدالرضا عبدالله الأمير

محمد مناحي عايد العنزي

جلال علي مبارك العنزى

فهد محمد عبدالله العجمي

فيصل فهيد محمد العجمي

مشعل عايض محمد القحطانى

حسين محمد حسين القلاف

فهد عايض حامد لافى

مبارك ناصر عبدالله العتيبي

عبدالله يوسف أحمد خليل

مشعل فؤاد نجم عبدالله

ناصر عبدالعزيز ناصر الجابر

انور صباح محمد الشمالي

حثلين فلاح عبدالله العجمي

فهد ناصر عنيزان العجمي

خالد عثمان سليمان الكوح

حمد سامي واصل المديرسي الحربي

رشيد مليج رشيد المطيري

نمر رباح قويزان المطيري

بدر عبدالله دغيمان الرشيدي

محمد زيد انويديس زيد

علي شعف مرزوق صالح الرشيدي

حمد عليثه مازن العتيبي

حامد علي محمود الدشتي

هشام أحمد عبدالله شير

مساعد فرج عيد الشمري

أحمد محمد حمود الرشيدي

مساعد مهدي عبدالله العجمي

زياد حسين سلطان نجم

ناصر فالح سعيد ناصر

مطلق عبدالله عبدالعزيز الهاجري

أسامة عيسى عبدالله الحساوي

طارق ناصر زيد العتيبي

عبدالله ابراهيم عبدالله الشاهين العلي

محمد قاسم حسن الحواج

مفرح مبارك حسن العجمي

حميد صباح طاهر حسن

محمد راشد علي سالم المري

غازى سطم عبيد العياده الشمري

انور رغيان رغيان الرميضي

انور جاسم محمد كلداني

عادل نجم عبدالله حمود

مشعل لافى عيد الهرير العازمي

بدر هديبان سلمى المطيري

اسامة يعقوب علي غضنفر

علي أحمد محمود البلوشي

علي جاسم محمد عاشور

يوسف محمد سالم الحجيلان

فيصل سعود مشعان الرشيدى

راشد مبارك فهد العازمى

حامد يوسف سالم الفضلي

عبدالعزيز عادل عبدالنبي قاسم

حمدان سلمان محمد

أحمد جاسم محمد اللهو

نوره مطلق ملفى المطيري

عيسى عبدالله عيسى الطواش

أحمد محمود مهدى الصفار

عيد مبارك حسين العجمي

موسى حامد محمد العازمي

موسى زامل رجا نايف

حمد حسين رويحل فهد الشمري

صلاح زامل سلطان السعيدي

طارق بدر محمود رزوقي

أحمد عبدالله سفر العتيبي

سعد مطلق نعير الهاجري

مبارك ضيف الله بركه العتيبي

نايف دليم غزاي المطيري

زيد خلف على الشطي

خالد هلال غازى العنزي

فلاح محمد هادي العجمي

محمد جاسم محمد حسن

محمد حمزة عباس الصفار

محمد عبدالرحيم ظاهر حبيب

ايمن يوسف عبدالرضا الصفار

أحمد علي عبدالمحسن تقي

مبارك سعد مبارك العازمى

هشام جاسم محمد القطان

سلمان فلاح سلمان العنزى

عبدالله غصين هادى الدوسري

عيد محسن حمد المخيال

بدر محمد هدمول العدواني

فهد مبارك سويد الهرشاني

وليد عبدالرحمن ابراهيم العسكري

رفعت عمر فهد السري

فهد نايف حليس الدوسري

نايف محمد مبارك الوسمي

طارق راشد صالح عبدالرحمن

بدر منديل حسين المنديل

وليد حسين علي محمد

محمد ثامر مطلق العنزي

حسن محمد غلوم نور

عبدالله طنف متعب المطيري

عواض سلطان عوض المطيري

ماضى عويد لهيميد الفليج

بدر حسين راضى المزيد

محمد ذياب سعيد العلاطي

سعد خالد مهنا المطيري

نواف حصويل زيد العازمي

مذخر مساعد محمد البذالي

ناصر علي سويد المطيري

عبيد محمد سالم الرشيدي

محمد حسن حسين الجدي

عبدالله مبارك فهد نهار

أسامة يوسف مبارك العبدالله

عبدالله جهز سيف صياف

تركي مفرح محمد العجمي

ثامر مبارك مطلق العدواني

سعود محمد قمدان العجمي

عادل عواد سعود السليماني

سعد مصلح قطيمان السبيعي

بدر حسن حمود العتيبي

هاني حمد أحمد الحداد

فهد عبدالرحمن العتيبي

سالم عبدالله عبدالعزيز الهاجري

داود فائق حسين القطان

جابر محمد ثقيل الخالدي

طالب محمود حسن العنزي

راشد جمعة راشد الحمدان

أحمد موسى فرح أحمد

عماش فالح عبدالله المطيري

عبدالله حمد سيف العجمي

أحمد توفيق أحمد الثاقب

عبدالرحمن فؤاد حسين القطان

محمد جعفر موسى الصايغ

طارق ناصر صالح السلمى

مصلط هايف عبدالله الحويلة