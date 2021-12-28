تمكنت الأجهزة الامنية المصرية من ضبط سيدة؛ لاختطافها رضيعا من أمه، ونجحت في إعادته سالما لأسرته.



وكان قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من ربة منزل بأنها عقب خروجها من إحدى مستشفيات الأطفال، وبصحبتها نجلها (طفل يبلغ من العمر شهرين، تعرفت على إحدى السيدات "لا تعلم بياناتها" وتبادلا الحديث، حيث علمت الأخيرة بوجود خلافات بينها وبين زوجها، فتوجهت بصحبتها لمسكنها بدعوى الصلح والتوفيق بينهما، إلا أن الأخير رفض الصلح، وعقب ذلك توجها لأحد المطاعم ، وأثناء تواجدهما بالمطعم قامت بمغافلتها باختطاف الطفل ولاذت بالفرار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهمة ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبصحبتها الطفل المشار إليه.. وبمواجهتهما اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرت برغبة زوجها بالزواج من أخرى لتقدمها في العمر ورغبته في الإنجاب، فاختمرت في ذهنا فكرة خطف طفل حديث الولادة عقب إيهام زوجها بأنها حامـل، وفى سبيل ذلك قامت بإخبـار زوجها بتوجهها للإقامة بصحبة شقيقتها بدعوى وضع مولودها، وبتاريخ الواقعة تعرفت على المجنى عليها وتمكنت من ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وباستدعاء المجني عليها تعرفت على الطفل واتهمتها باختطافه.. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.