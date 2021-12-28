تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية المصرية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لقيام قائد دراجة نارية بخطف هاتف محمول من فتاتين في منطقة حلوان، واصطدامه بإحدى السيدات حال محاولة إيقافه، ونجحت في تحديد وضبط مرتكب الواقعة.



وكانت أجهزة وزارة الداخلية، قد كثفت جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لقيام قائد دراجة نارية بخطف هاتف محمول من فتاتين.. وأثناء محاولة الفتاتين اللحاق بالمتهم وإيقافه، قام بالاصطدام بإحدى السيدات حال عبورها الطريق وتمكن من الفرار.



وبالفحص أمكن تحديد المجني عليهن، إحداهما مصابة بسحجات، وربة منزل "مصابة بكدمة بالظهر".. وبسؤال والد الفتاتين، أيد وأكد ما جاء بالفحص.



وباستكمال جهود البحث، تمكنت الأجهزة الأمنية، بالاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الهروب، من تحديد هوية المتهم.. وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.



كما أرشد المتهم عن الهاتف المحمول لدى سائق اخر ؛ حيث تم ضبطه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

