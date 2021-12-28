عاطف رمضان

في أول تصريح له خلال التشكيل الحكومي الجديد، قال وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الشباب علي حسين الموسى لـ«الأنباء» إن اختياره ضمن التشكيل الوزاري الجديد لتولي حقيبتي «الأشغال» و«الشباب» هو ثقة غالية منحت له من قبل القيادة الحكيمة للكويت.



وأعرب الموسى عن شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، على هذه الثقة الغالية.



وقال الموسى: نسأل الله تعالى أن اكون عند حسن هذه الثقة الكبيرة لقيادتنا وسأمد يد العون لفريق العمل الوزاري بمجلس الوزراء وللجميع لتحقيق ما فيه مصلحة لوطننا الحبيب الكويت.