بشرى شعبان



أكد مصدر خاص في وزارة الشؤون ان الوزارة انجزت المشروع الخيري الخاص بشهر رمضان المقبل، موضحة ان قسم المشاريع في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات بدأ تسلم المشاريع المقترحة من الجمعيات لاعتمادها.



واشار المصدر الى ان باب تقديم المشاريع مفتوح عبر التراسل الالكتروني والاعتماد سيتم دون تأخير.



وحول السماح للمبرات الخيرية بجمع التبرعات، أوضح المصدر ان قانون تنظيم عمل المبرات يسمح لها بتلقي الهبات وليس جمع التبرعات، وذلك على مدار العام، لافتا الى ضرورة الاسراع بإقرار مشروع قانون العمل الخيري الذي بات ضرورة ملحة.



وذكر ان ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات تطالب بشكل مستمر بمنح مفتشي العمل الخيري الضبطية القضائية والتي تساعدهم في عملهم، متمنيا ان يتم ادراج ذلك في قانون العمل الخيري الجديد.