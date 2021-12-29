ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في تداولات أمس، وذلك في وقت سجلت الإصابات بمتحور أوميكرون أرقاما قياسية حول العالم، وأصبح من المتوقع أن تسجل أسعار الذهب تراجعا سنويا هو الأول لها منذ 3 أعوام، حيث تلامس خسائرها السنوية 5% هذا العام.

وتوقع محللون أن ينحصر نطاق سعر أونصة الذهب في الوقت المنظور بين 1750 دولارا و1820 دولارا.

وتوقع رئيس قسم الأبحاث في Equiti Group رائد الخضر في مقابلة مع «العربية» أن يتعرض الذهب لضغط شديد من تشديد السياسات النقدية، وبالتالي تسجيل هبوط في المعدن الأصفر.

وقال إن الارتفاعات التي شهدها الذهب هي ارتفاعات تضخمية، وسط تدفقات نقدية أقل على الصناديق المالية المتداولة بالذهب، مرجحا أن تهبط الأونصة عن 1750 دولارا للأونصة في أول شهرين من العام المقبل.