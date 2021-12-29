ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأمس، لتقترب بذلك من أعلى مستوى لها في شهر والذي بلغته في الجلسة السابقة، وذلك بفضل توقعات بأنه لن يكون للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا سوى أثر محدود على الطلب العالمي.



وخلال تعاملات الأمس، صعدت أسعار النفط قرب عتبة الـ80 دولارا، حيث بلغ خام برنت مستوى 79.6 دولارا للبرميل، وبلغ خام نايمكس 76.76 دولارا، وصعد كلا الخامين قرب ذروتيهما، أول من أمس، في أعلى سعر يبلغانه منذ أواخر نوفمبر الماضي.



وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، إن إنجلترا لن تفرض أي قيود جديدة متعلقة بفيروس كورونا قبل نهاية عام 2021، إذ تنتظر الحكومة المزيد من الأدلة على ما إذا كانت الأجهزة الصحية قادرة على التعامل مع معدلات الإصابة المرتفعة.



غير أن شركات طيران أميركية ألغت أكثر من 1300 رحلة يوم الأحد الماضي بسبب جائحة كورونا، والذي أدى إلى انخفاض عدد الأطقم المتاحة للطيران، بينما اضطرت العديد من السفن السياحية إلى إلغاء محطات.



وارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 50% هذا العام، مدعومة بتعافي الطلب وتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول المتحالفة معها وهي المجموعة المعروفة باسم (أوبك+) لإنتاجها.



ويترقب المستثمرون كذلك اجتماع «أوبك+» المقبل في الرابع من يناير 2022، لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدما في خطتها لزيادة 400 ألف برميل يوميا من إنتاجها في فبراير، وتمسكت «أوبك+» الشهر الماضي بسياستها لزيادة الإنتاج في يناير على الرغم من انتشار «أوميكرون».