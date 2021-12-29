أعلن بنك برقان عن إطلاق برنامج «مكافآت برقان الفورية» المخصص لعملائه من حاملي البطاقات الائتمانية، والذي يهدف البنك من خلاله إلى مكافأة عملائه ومنحهم أكبر استفادة ممكنة عند استخدامهم لبطاقتهم.



وبموجب هذه الخاصية، وعند تسديد قيمة المشتريات باستخدام البطاقات الائتمانية، سيتمكن عملاء بنك برقان من الاستمتاع بخصومات فورية وحصرية لدى مجموعة متنوعة من المحلات التجارية ومنافذ البيع المشاركة، والتي تقدم باقة غنية من المنتجات والخدمات توافق أذواق العملاء وتطلعاتهم على اختلافها، وتشمل: مجمعات التسوق ومحلات التجزئة، الفنادق والمنتجعات، المطاعم، السيارات، الترفيه، نوادي الصحة واللياقة. وتشمل «مكافآت برقان الفورية» جميع بطاقات البنك الائتمانية بمختلف أنواعها.



وبهذه المناسبة، قال رئيس دائرة البطاقات الائتمانية في بنك برقان ساكت جاجو: «نحن ندأب في بنك برقان على تطبيق استراتيجية تعزيز التواصل مع عملائنا، لاسيما أننا نرى فيهم شركاء حقيقيين في نجاحات البنك وازدهاره، وذلك من خلال مكافأتهم عبر تصميم حملات تسويقية كفيلة بإثراء تجربتنا المصرفية بقيمة مضافة وعناصر فريدة».



وأضاف أن هذه الخاصية تدعم برنامج مكافآت بنك برقان والذي يشمل سلسلة امتيازات وحوافز يحصل عليها عملاء البنك من حاملي البطاقات الائتمانية، ومنها الخصومات الفورية في عمليات الدفع والتسوق عبر مجموعة واسعة من نقاط البيع المختلفة، وكسب نقاط المكافآت أو الأميال مع كل عملية شراء. مؤكدا حرص البنك المستمر على طرح المزيد من الحملات التحفيزية والمزايا الفريدة التي تستند على استراتيجية البنك لمبادلة عملائه الولاء.



واختتم جاجو تصريحه منوها بأن بنك برقان يمتلك محفظة غنية من خيارات البطاقات الائتمانية، تضمن لعملائه مزايا تم ابتكارها خصيصا لتلبي احتياجاتهم الى خدمات مصرفية نوعية راقية متوافقة مع المواصفات العالمية المتطورة للبطاقات الائتمانية بحيث تغني من أسلوب حياتهم وتضفي عليه مستوى آخر من الرفاهية.