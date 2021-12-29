ما الطريقة المثلى لمواجهة تسوس الأسنان وإبقاء الفم في حالة صحية؟



كشفت خبيرة في طب الأسنان عن الطريقة المثلى لمواجهة التسوس وإبقاء الفم في حالة صحية تسهم في تدمير الجراثيم والبكتيريا.



وقالت الأخصائية الروسية، آنا دروبيشيفا، إن أفضل طريقة للمحافظة على صحة الفم وحالة الأسنان ومواجهة التسوس هي استخدام زيت السمسم، وذلك من خلال مسح تجويف الفم به.



وأضافت دروبيشيفا: «تتراكم كمية كبيرة من السموم في الفم وللتخلص من البكتيريا والجراثيم يتوجب غسل الفم بزيت السمسم المضاد للبكتيريا الذي يقوم بتدمير البكتيريا الضارة وتحييد السموم». وأردفت: «للقيام بذلك، خذ ملعقة كبيرة من زيت السمسم في فمك واغسل الفم لمدة دقيقتين».



واعتبرت الخبيرة أنه بفضل هذا الإجراء ستتحسن حالة الأسنان وينتعش النفس وتزداد المناعة.

عن «سبوتنيك»

