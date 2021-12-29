يعقوب العوضي



يخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد مباراته الودية الأخيرة في معسكره بمقدونيا اليوم مع المنتخب المقدوني ضمن استعداداته للبطولة الآسيوية المقررة في الدمام 18 يناير المقبل، وسيعود الأزرق إلى البلاد الجمعة المقبلة على أن يغادر إلى قطر 11 يناير المقبل لإقامة معسكر تدريبي لمدة 5 أيام قبل التوجه إلى الدمام.



من جانب آخر، أوقعت قرعة البطولة الآسيوية للناشئات لكرة اليد منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه كازاخستان، والصين تايبيه وإيران، فيما ضمت المجموعة الأولى كوريا الجنوبية، وأوزبكستان والهند وسورية.



وكانت القرعة قد أقيمت أول من أمس عبر الأونلاين بحضور ممثلي المنتخبات. وتنطلق استعدادات منتخبنا الوطني للناشئات اليوم على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية.