الدوحة - فريد عبدالباقي



أزمة حقيقية ستعيشها الأندية القطرية، بسبب مشاركة نجومها في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون، حيث كانت الأندية القطرية تمني النفس بتأجيل البطولة، لكن الاتحاد الأفريقي أصر على إقامتها في الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبلين. ويضم الدوري القطري عددا كبيرا من المحترفين الأفارقة، حيث سيفتقد السد جهود الجزائري بغداد بونجاح والغاني أندريه آيو، فيما يغيب عن العربي الثنائي التونسي يوسف المساكني والغابوني أرون بوبيندزا، ويغيب عن الغرافة الجزائري مهدي تاهرات، كما يفتقد الريان عقله المفكر الجزائري ياسين براهيمي، وأيضا سيغيب عن نادي قطر مدافعه الجزائري جمال بلعمري.



ومن المقرر أن يغيب اللاعبون المحترفون عن أنديتهم في 6 جولات من بطولة الدوري القطري، بداية من الجولة الـ 12 التي ستقام يومي 3 و4 يناير المقبل، وحتى الجولة الـ 17 التي ستقام 4 و5 فبراير المقبل، وذلك في حال وصول الجزائر أو تونس أو الغابون أو غانا إلى المباراة النهائية يوم 6 فبراير المقبل. هذا، وتنطلق مباريات الجولة الـ 11 والأخيرة من الدور الأول لدوري نجوم QNB اليوم، بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي الشمال مع الريان في الـ 4:20 مساء على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي، وعلى نفس الملعب يلتقي الأهلي مع الدحيل في الـ 6:20 مساء، وبنفس التوقيت يلتقي الغرافة مع السيلية على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة. وتختتم غدا مباريات الجولة بثلاث مواجهات أيضا، حيث يلتقي الوكرة مع السد في الـ4:20 مساء على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي، بنفس الملعب يلتقي العربي مع أم صلال في الـ 6:20 مساء، بينما يلعب قطر مع الخور على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر في الـ 6:20 مساء.