القاهرة - سامي عبدالفتاح

أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي سحبت أمس الثلاثاء في مقر الاتحاد الأفريقي في القاهرة، الأهلي المصري حامل لقب آخر نسختين والأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 10 ألقاب، في مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقيا والهلال والمريخ السودانيين.

كذلك أوقعت القرعة الترجي التونسي في مواجهة النجم الساحلي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري بينما يصطدم الرجاء المغربي مع وفاق سطيف الجزائري، والزمالك المصري مع الوداد المغربي.

وأجرى مراسم القرعة، مدير المسابقات في «الكاف» المصري خالد نصار بمشاركة المدير الفني للأهلي المصري الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني. وجاءت مجموعات دوري أبطال أفريقيا طبقا لما أسفرت عنه القرعة كما يلي: المجموعة الأولى: الأهلي المصري وماميلودي صنز داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والمريخ السوداني.

المجموعة الثانية: الرجاء المغربي وحوريا كوناكري الغيني ووفاق سطيف الجزائري وأمازولو الجنوب أفريقي.

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري وجوانينج جالاكسي من بوتسوانا.

المجموعة الرابعة: الوداد المغربي والزمالك المصري وبترو أتلتيكو الأنجولي وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي. وكان قد جرى تقسيم الفرق الـ 16 المتأهلة إلى دور المجموعات إلى 4 مستويات، وضم المستوى الأول الأهلي والترجي والوداد والرجاء.

بينما ضم المستوى الثاني، الزمالك وماميلودي صن داونز والنجم وحوريا كوناكري، وضم المستوى الثالث الهلال ووفاق سطيف وشباب بلوزداد وبترو أتلتيكو، والرابع، المريخ وجوانينج جالاكسي وساجرادا إسبيرانسا وأمازولو. وتقام الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات يومي 11 و12 فبراير والثانية يومي 18 و19 والثالثة يومي 25 و26 من الشهر نفسه.

بينما تقام الجولة الرابعة يومي 11 و12 مارس والجولة الخامسة يومي 18 و19 من الشهر نفسه، والجولة السادسة الأخيرة يومي الأول والثاني من أبريل.

ويحمل الأهلي المصري الرقم القياسي للبطولة برصيد 10 ألقاب منها لقب آخر نسختين بينما توج الزمالك باللقب 5 مرات والترجي 4 مرات والرجاء 3 مرات وكل من الوداد ووفاق سطيف مرتين.

بطولة الكونفيدرالية

فيما أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية عن وقوع بيراميدز في المجموعة الأولى والمصري البورسعيدي في المجموعة الثالثة.

وأسفرت القرعة عن التالي: المجموعة الأولى تضم (أهلي طرابلس الليبي - زاناكو الزامبي - الصفاقسي التونسي - بيراميدز) وتضم المجموعة الثانية (الاتحاد الليبي - شبيبة الساورة الجزائري - أورلاندو بايرتس من جنوب أفريقيا - الفائز من لقاء شبيبة القبائل الجزائري وليوباردز الكونغولي).

كما تضم المجموعة الثالثة (أي أس اوتوهو الكونغولي - المصري البورسعيدي - القطن الكاميروني - مازيمبي الكونغولي) والمجموعة الرابعة (الحرس الوطني من النيجر - أسيك ميموزا من كوت ديفوار - سيمبا التنزاني - نهضة بركان المغربي).

جالطا سراي يُفعّل بند شراء مصطفى محمدالى ذلك، انقطعت رسمياً العلاقة بين اللاعب مصطفى محمد، مهاجم جالطا سراي مع نادي الزمالك، بعد أن أعلن النادي التركي، تفعيل بند الشراء النهائي للمهاجم المصري حتى العام 2025، وذلك قبل انتهاء مدة إعارة اللاعب. وجاءت الخطوة في مشوار الاحتراف الخارجي للاعب قبل 24 ساعة من انضمامه لصفوف منتخب مصر استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفي بيان رسمي أصدره جالطا سراي، جاء فيه: «تم استخدام بند البيع النهائي في عقد الانتقال الموقع مع الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية 2020- 2021 مقابل 4 ملايين دولار تدفع قبل أول يوليو 2022». وسيحصل مصطفى محمد على 900 ألف دولار في موسم (2022-2023)، تزيد إلى مليون دولار في الموسم التالي ثم مليون و200 ألف دولار في موسم (2024-2025).