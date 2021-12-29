تلقى فينيكس صنز الهزيمة الثانية على التوالي وخسر أمام ممفيس غريزليس 113-114 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «NBA».



وسجل جا مورانت 33 نقطة وأضاف ديسموند بين 32 نقطة ليحقق ممفيس غريزليس الانتصار الحادي والعشرين له هذا الموسم مقابل 14 هزيمة، بينما تلقى فينيكس صنز الهزيمة السابعة مقابل 26 انتصارا.



وكان ديفين بوكر أبرز عناصر فينيكس صنز خلال المباراة وسجل للفريق 30 نقطة لكنه لم ينجح في إنقاذه من الهزيمة.



وكرر جيمس هاردن أفضل رقم له هذا الموسم حيث سجل 39 نقطة و15 تمريرة حاسمة ليقود بروكلين نتس إلى الفوز على لوس أنجيليس كليبرز 124-108.



ورفع بروكلين نتس عدد انتصاراته بذلك هذا الموسم إلى 23 مقابل 9 هزائم.



وكان ماركوس موريس أبرز عناصر كليبرز في المباراة وسجل للفريق 24 نقطة لكن الفريق تلقى الهزيمة السابعة عشر له هذا الموسم مقابل 17 انتصارا.



كذلك سجل جوردان كلاركسون 23 نقطة وأضاف رودي جوبرت 16 نقطة و13 متابعة ليتغلب يوتا جاز على سان أنطونيو سبيرز 110-104.



وفي مباريات أخرى، تغلب شيكاغو بولز على أتلانتا هوكس 130-118 ليكون الانتصار الرابع على التوالي للفريق، كما تغلب دالاس مافريكس على بورتلاند تريل بليزرز 132-117، ومينيسوتا تيمبروولفز على بوسطن سلتيكس 108-103، وتشارلوت هورينتس على هيوستن روكتس 123-99.